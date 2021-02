Programación deportiva para este martes 9 de enero 

ESPN 2

2:30 p. m. Premier League: Manchester United vs. West Ham

7 p. m. Australia Open



Directv Sports

(Canal 610)

2:45 p. m. Copa Italia: Juventus vs. Inter



(Canal 613)

3 p. m. Liga de España: Real Madrid vs. Getafe



Win Sports

7:40 p. m. Liga: Águilas vs. Pasto



(Le puede interesar: Cuadrado acapara los elogios: ahora lo comparan con leyenda brasileña)







DEPORTES