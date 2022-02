ESPN

2:30 p. m. Premier League – Fecha #24 – Manchester City vs. Brentford

Star +

2:30 p. m. Premier League – Fecha #24 – Norwich vs. Crystal Palace

2:20 p. m. Premier League – Fecha #24 – Tottenham vs. Southampton

4:30 p. m. ATP 250 Buenos Aires – Octavos de Final

6:30 p. m. Fútbol de Ecuador – Explosión Azul – Emelec vs. Millonarios

8 p. m. / NHL – Dallas Stars vs. Nashville Predators

ESPN 2

2:50 p. m. Premier League – Fecha #24 – Aston Villa vs. Leeds

5 p. m. Conmebol Libertadores – Fase 1 – Deportivo Lara vs. Bolivar

7:15 p. m. Conmebol Libertadores – Fase 1 – Cesar Vallejo vs. Olimpia



ESPN 3

2:50 p. m. Copa Italia – 4tos de Final – Milan vs. Lazio



ESPN 4

7:30 p. m. NBA – Charlotte Hornets vs. Chicago Bulls

10 p. m. NBA – Utah Jazz vs. Golden State Warriors



DIRECTV SPORTS

3 p. m. Copa del Rey: Rayo Vallecano vs. Real Betis



WIN +

5:30 p. m. Copa BetPla: Tigres FC vs. Leones

8 p. m. Superliga: Cali vs. Tolima





DEPORTES