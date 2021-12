ESPN 3

7 a. m. Tenis – Mubadala World Tennis Championship Ruud vs. Shapovalov

9 a. m. Tenis – Mubadala World Tennis Championship Thiem vs. Murray

11 a. m. Tenis – Mubadala World Tennis Championship Bencic vs. Raducanu

Star +

2:20 p. m. Premier League – Fecha #17 Leicester vs. Tottenham



(Lea además: Definidos todos los clasificados de la Liga a las copas internacionales)



ESPN 2

2:30 p. m. Premier League – Fecha #17 Chelsea vs. Everton

10 p. m. ESPN Knockout Jonathan Rodriguez vs. David Reyes



ESPN

2:50 p. m. Premier League – Fecha #17 Liverpool vs. Newcastle



Win +

8 a. m. Brasil Ladies Cup: Ferroviária vs. América

7:45 p. m..Liga BetPlay Dimayor 2021-2: Millonarios vs. América



Win Sports

7:45 p. m. Liga BetPlay Dimayor 2021-2: Tolima vs. Alianza Petrolera



Directv Sports

1 p. m. Copa del Rey: Arenteiro vs. Valencia CF

1 p. m. Copa del Rey: CF Talavera vs. Real Betis

1 p. m. Copa del Rey: Llanera vs. Mallorca

3 p. m. Copa del Rey: Albacete vs. Cádiz CF

3 p. m. Copa del Rey: At. Mancha Real vs. Granada CF

3 p. m. Copa del Rey: Deportivo vs. Osasuna

3 p. m. Copa del Rey: At. Beleares vs. Getafe





DEPORTES