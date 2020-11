Programación deportiva para este lunes 9 de noviembre

WIN SPORTS

1:30 p. m.: BALONCESTO – Liga profesional: Titanes vs. Piratas

7:30 p. m.: BALONCESTO – Liga profesional: Búcaros vs. Team Cali

WIN SPORTS +

3:10 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Orsomarso vs. Quindío

6 p. m.: FÚTBOL – Liga femenina: Medellín vs. Nacional

8:10 p. m.: FÚTBOL – Torneo de ascenso: Real Cartagena vs. Cortuluá



ESPN

8 p. m.: FÚTBOL AMERICANO – NFL: Patriotas de Nueva Inglaterra vs. Jets de Nueva York



TYC SPORTS

3:10 p. m.: FÚTBOL – Liga argentina: Independiente vs. Colón

5:15 p. m.: FÚTBOL – Liga argentina: Talleres vs. Lanús

7:30 p. m.: FÚTBOL – Liga argentina: Central Córdoba vs. Defensa y Justicia



DEPORTES