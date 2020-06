Programación deportiva para este domingo 28 de junio

WIN SPORTS

1 p. m.: FÚTBOL – Liga de Turquía: Istanbul vs. Galatasaray

ESPN

7 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Levante vs. Betis

10 a. m.: FÚTBOL – FA Cup: Leicester vs. Chelsea

12:30 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Udinese vs. Atalanta

2:45 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Parma vs. Inter



ESPN 2

7 a. m.: FÚTBOL – FA Cup: Sheffield vs. Arsenal

10:15 a. m.: FÚTBOL – Serie A: Milan vs. Roma

12:30 p. m.: FÚTBOL – FA Cup: Newcastle vs. Manchester City

3 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Español vs. Real Madrid



FOX SPORTS

10:30 a. m.: FÚTBOL – Liga Premier: Watford vs. Southampton

12:30 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Nápoles vs. Spal



FOX SPORTS 2

12:30 p. m.: FÚTBOL – Serie A: Sampdoria vs. Bolognia



DIRECTV SPORTS

CANAL 610

10 a. m.: FÚTBOL – Liga de España: Villarreal vs. Valencia

12:20 p. m.: FÚTBOL – Liga de España: Granada vs. Éibar



DEPORTES