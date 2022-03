Canal Caracol

6:30 p. m. Eliminatorias suramericanas: Argentina vs. Venezuela.



Canal RCN

9:30 a. m. Ciclismo: Vuelta a Cataluña.

Claro Sports

9:15 a. m. Ciclismo, Vuelta a Cataluña.



ESPN

12 m. Eliminatorias africanas: Camerún vs. Argelia.



ESPN2

2:30 p.m. Eliminatorias africanas: Egipto vs. Senegal.

6 p. m. Tenis: Masters 1000 de Miami.



ESPN3

10 a. m. Tenis: Masters 1000 de Miami.



Directv Sports

Canal 610

3:15 p. m. Fútbol, amistoso: Francia vs. Costa de Marfil.



Star+

8:55 a. m. Fórmula 1: GP de Arabia Saudí (prácticas).

2:30 p.m. Eliminatorias africanas: Ghana vs. Nigeria.

6:30 p. m. NBA: Atlanta Hawks vs. Golden State Warriors.



Golf Latin América

9:30 a. m. PGA Tour: Corales Puntacana Championship.

12 m. PGA Tour: WGC Dell Technologies Match Play.



Win Sports +

4 p. m. Liga colombiana: Junior vs. Pasto.

6:05 p. m. Torneo de ascenso: Leones vs. Atlético.

8:05 p. m. Torneo de ascenso: Quindío vs. Barranquilla.



DEPORTES