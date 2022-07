La golfista estadounidense Paige Spiranac, que ha sido señalada como la mujer más sexy del mundo, dice que ha vivido momentos difíciles en su vida.

De 29 años, advierte que todos los días vive acoso en sus redes por parte del público y que cada vez el tema es más intenso.



“Un hombre se me acercó y me pidió una foto y no le di mayor importancia. Pero luego comenzó a decir que le había estafado 10.000 dólares y empezó a amenazarme. Fue una situación realmente aterradora”, confesó la folista.

Paige Spiranac, bella golfista estadounidense e influencer. Foto: Instagram



Y agregó: "Resulta que este hombre fue estafado por un perfil falso que alguien creó haciéndose pasar por mí y tenía un número falso, estaba desquiciado. Hace un tiempo llevo lidiando con estos problemas de seguridad”.



“En los últimos dos meses la situación ha empeorado cada vez más. Tengo mucho miedo y no salgo de casa. Empiezo a sentir que vivo en una burbuja, y es algo que nunca había experimentado. No sé quién está ahí fuera, quién me sigue, quién me acosa. Sé que mucha gente dice, ‘bueno, eso es parte de tu trabajo’. Pero no, no debería”, señaló.

Paige Spiranac, bella golfista estadounidense e influencer. Foto: Instagram



Spiranac fue una de las golfistas promtetedoras del circuito, pero dejpo de competir en el 2016.



"Desearía haber jugado al golf a un nivel más alto y haber logrado más, pero no cambiaría esto por nada del mundo. Para mí nunca fue la habilidad física lo que me alejó, sino la parte mental. Creo que me ha ido mejor ahora, que juego solo por diversión”, declaró.

Paige Spiranac, bella golfista estadounidense e influencer. Foto: Instagram



Comenzó a destacarse en el Future Collegians World Tour, luego en el Campeonato Junior de la PGA y después en tres para el US Girls Junior Amateur.



