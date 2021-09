Programación deportiva para este jueves 2 de septiembre

Canal Caracol

9:15 a. m. Ciclismo: Vuelta a España, etapa 18

3 p. m. Fútbol, Eliminatorias Catar 2022: Bolivia vs. Colombia

8 p. m. Fútbol, Eliminatorias Catar 2022: Chile vs. Brasil

Caracol Play

4 p. m. Fútbol, Eliminatorias Catar 2022: Ecuador vs. Paraguay

7 p. m. Fútbol, Eliminatorias Catar 2022: Venezuela vs. Argentina

8 p. m. Fútbol, Eliminatorias Catar 2022: Perú vs. Uruguay



ESPN2

6 a. m. Ciclismo: Vuelta a España, etapa 18

12 m. Golf: The Tour Championship, primera ronda

6 p. m. Tenis: US Open, segunda ronda



ESPN3

10 a. m. Tenis: US Open, segunda ronda



ESPN Extra

10 a. m. Tenis: US Open, segunda ronda



DirecTV Sports

Canal 610

1:45 p. m. Eliminatorias a Catar 2022: Suecia vs. España



Canal 612

1:45 p. m. Eliminatorias a Catar 2022: Liechtenstein vs. Alemania



Canal 613

1:45 p. m. Eliminatorias a Catar 2022: Polonia vs. Albania



Directv Eventos

1:45 p. m. Eliminatorias a Catar 2022: Estonia vs. Bélgica



Win Sports +

6 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Bucaramanga vs. Santa Fe

8 p. m. Fútbol, Copa Colombia: Medellín vs. Cali



DEPORTES