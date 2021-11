Programación deportiva para este domingo 14 de noviembre

ESPN

11 a. m. Fórmula 1: Gran Premio de Brasil

2:30 p. m. Eliminatorias al Mundial: Portugal vs. Serbia

8 p. m. NFL: Kansas City Chiefs vs. Las Vegas Raiders

ESPN2

8 a. m. Torneo de Maestros: Daniil Medvedev vs. Hubert Hurkacz

11:50 a. m. Eliminatorias al Mundial: Armenia vs. Alemania

3 p. m. Torneo de Maestros: Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini



Star+

1 p.m. Fútbol, Campeonato brasileño: Sao Paulo vs. Flamengo

3:15 p.m. Fútbol, Campeonato brasileño: Fluminense vs. Palmeiras

4 p.m. Fútbol, Campeonato brasileño: Ceará vs. Sport Recife

4 p.m. Fútbol, Campeonato brasileño: Chapecoense vs. Juventude



Win Sports

2 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Quindío vs. Patriotas

8:10 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Huila vs. Pereira



Win Sports +

4 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Medellín vs. Nacional

6:05 p. m. Fútbol, Liga colombiana: Millonarios vs. Alianza Petrolera



