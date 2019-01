Pacquiao regresa triunfal a Las Vegas con victoria sobre Broner

El boxeador filipino Manny Pacquiao lució un gran nivel en su regreso a las arenas estadounidenses al vencer este sábado por decisión unánime a Adrien ‘The Problem’ Broner para retener su título wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en duelo disputado en el MGM Grand Arena de Las Vegas.

Las tarjetas favorecieron a Pacquiao 117-111, 116-112, 116-112 para darle un triunfo que le permite mejorar su récord a 61-7-2 mientras que Adrien Broner ahora suma 33-4-1.

La expectativa previa al combate surgía alrededor del nivel físico del famoso Pac Man, que no peleaba en Las Vegas desde noviembre de 2016 y que vio cómo Floyd Mayweather Jr. atestiguaba su victoria en primera fila.



Los rumores de una segunda pelea entre ambos siguen en el aire, principalmente luego del triunfo de Manny este sábado. Como era de esperar, el filipino tomó la iniciativa frente a un rival que se defendió en los primeros asaltos con un buen cabeceo y tratando de maniatar al rival.



Broner convirtió el jab en un recto de izquierda disfrazado que sorprendía por momentos a Pacquiao.



Sin embargo, luego del tercer asalto, la pelea perteneció a un Pac Man que, como adelantó durante la semana, se veía tan rápido como en sus mejores tiempos.

Para Broner, el contragolpe era la apuesta pero no conseguía entrar con comodidad. Al final del cuarto round, Broner finalmente consiguió conectar potente el rostro de Pacquiao con un cruzado de derecha que cimbró la cara del "senador" filipino, que vio cómo la campana no lo salvaba pero sí le daba oxígeno.



Ya en el ecuador de la pelea, el intercambio se tornó más parejo, con un Broner que empezaba a ganar en confianza y que localizaba los huecos que dejaba en defensa un insistente Pacquiao. Pero la pelea cambiaba de ritmo a la misma velocidad de los golpes.



En el séptimo, Manny logró encender la máquina de sus puños para someter a un tremendo castigo a un Broner que apeló a enredar la pelea y sujetó en tres ocasiones a su rival para evitar que el referí detuviera la pelea.



Esa fue la antesala a los rounds que le darían la victoria en las tarjetas. Broner ya no pudo recuperarse de esa andanada de golpes y solamente vio cómo su rival lo llevaba a las cuerdas y amenazaba con llevarse el triunfo por nocaut técnico.



El terminar de pie fue el mayor mérito de ‘The Problem’, que fiel a su estilo reclamó haber ganado la pelea y se sintió robado por los jueces. En la pelea co-estelar, Marcus Browne (23-0) se mantuvo invicto al superar por decisión unánime a Badou Jack (22-2-3) y se convirtió en el campeón interino semicompleto del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



Producto de un choque accidental de cabezas, Jack terminó el combate con un corte muy grande en la frente que necesitó de la revisión del médico en varias oportunidades ante el recurrente sangrado.



En la primera pelea de la cartelera principal el mexicano Hugo Ruiz se impuso también por decisión unánime a su compatriota Alberto Guevara luego de diez asaltos.



AFP