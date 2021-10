Óscar Rivas respondió a todo y es el campeón # 50 (análisis)

Óscar Rivas no falló a su condición de favorito ni de ser una esperanza firme y se convirtió, el pasado viernes en Montreal (Canadá), en campeón mundial de boxeo.

El púgil nacido en Buenaventura (Valle del Cauca), y criado en Cali, derrotó por decisión unánime de los jueces al canadiense Ryan Rozicki y es el primer titular de la categoría Bridger, creada por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB, que hace el llamado a nombrarla como tal, y no ‘puente’, como se le apoda por estar entre cruceros y pesado).



Rivas era el favorito por diversos motivos: peleaba en casa (reside en Montreal desde el 15 de mayo de 2009), el espectáculo era organizado por su empresa promotora, superaba en peso a Rozicki (222 a 203 libras) y, lo más importante, poseía experiencia y talento superior al canadiense, llamado días antes como reemplazo del estadounidense Bryant Jennings.



Este ya había sido noqueado por el colombiano y ahora se negó a someterse a todos los controles contra el covid, incluyendo vacuna.



Y era una esperanza firme, evidenciada desde hace rato, pero que quedó más clara el sábado 20 de julio de 2019, cuando en Greenwich (Inglaterra) perdió frente al británico Dyllan White, desperdiciando la oportunidad de convertirse en campeón interino del peso pesado del CMB.

Rivas, campeón 50

El vallecaucano Óscar Rivas. Foto: Boxeo de Colombia

Curiosas cifras: White le ganó por 115-112 (dos jueces) y 116-111. Y él a Rozicki le ganó igual: 115-112 (dos jueces) y 116-111.



Otra cifra: es el campeón mundial número 50 del boxeo colombiano, desde que el 28 de octubre de 1972 Antonio Cervantes, ‘Kid Pambelé’, abrió el listado.



Y otra: es el campeón colombiano de más edad en conseguirlo: 34 años, 4 meses y 16 días (Eléider Álvarez lo alcanzó a los 34 años, 3 meses y 26 días).



Una cifra más: es el colombiano campeón mundial de más peso: 224, desplazando Eléider, que fue en 175.



Y otra: de los cinco púgiles integrantes del equipo a los Juegos Olímpicos de Bejing 2008, cuatro saltaron al profesionalismo y los cuatro han sido campeones: Jonathan ‘Momo’ Romero, Darley Pérez, Eléider (su compañero de viaje desde Barranquilla a Montreal y quien más lo animó la noche del viernes en la pelea) y ahora él. Solo uno se quedó como aficionado: Deivis Julio Blanco.

Determinación para ser campeón mundial

Pero regresamos a la acción. Creo que a Rivas no fue campeón mundial pesado por falta de determinación ofensiva ante White, y de ahí mi opinión expresada en su momento, apartando –como debe ser el nacionalismo–, que no le robaron aquel 20 de julio en Inglaterra.



Determinación que tuvo ahora, el viernes, contra Rozicki, aguerrido rival a quien la campana lo salvó de ser noqueado en el mismo primer asalto.



Sacó ventaja a su más alto número de libras y echó todo el peso sobre el de Rozicki. Aparte, ejerció presión ofensiva no con más golpes, al comienzo, pero sí, con los más contundentes. Eso sí, en la segunda parte fue no solo más contundente, sino también más repetitivo. Más ofensivo, que como se gana. Y hasta se dio el lujo de administrar la ventaja en los asaltos 11 y 12 para redondear su histórica victoria.



(Lea además: Pelé llegó a 81 años este sábado)



Una preocupación: desde el segundo asalto combatió con la boca abierta. ¿Razón del agotamiento? ¿Dar el peso (estuvo dos libras por debajo del límite máximo de la categoría: 224)? Queda a su revisión.



En este tiempo en que los títulos y entidades mundiales pululan, creando confusión general, Colombia estaba en cero, desde el 2 de febrero de 2019, en la derrota de Eléider a manos del ruso Serguéi Kovalev, el mismo al que había destronado.

El título de Óscar Rivas podría servir de estímulo a un país que necesita de inversión, dirigencia y capacitación a entrenadores para salir del letargo boxeril en que está sumido.





ESTEWIL QUESADA

​Editor regional de EL TIEMPO

Barranquilla

