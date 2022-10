El boxeador colombiano Óscar Rivas rompió el silencio y relató la verdadera razón por la que su combate programado en Cali, el pasado 13 de agosto, nunca se llevó a cabo.

El boxeador relató el drama que vivió al ser víctima de un presunto estafador que promovía la pelea y luego desapareció.



El combate fue anunciado el pasado abril, contra el polaco Lukasz Rozanski, en la defensa del título mundial del peso Bridger del Consejo Mundial de Boxeo. La pelea nunca se realizó.



Rivas, en diálogo con Caracol Sports, contó que el promotor de la pelea no salió con nada y estafó a muchas personas.



"Cuando fui a Colombia para hacer la promoción del combate, había un inversionista que se llama Juan Carlos Criollo Moreno. Él era la persona que estaba dispuesta a llevar la pelea a Cali, en el Pascual Guerrero. Con mi equipo, en Canadá, decidimos ir al país pensando que todo iba a salir bien. Cuando estuvimos en Bogotá, se me hizo raro ver el hotel al que nos metieron. Era barato, no teníamos el transporte que necesitábamos. Allí le dije al presidente de mi compañía que las cosas estaban raras", aseguró el boxeador.

Más detalles de la 'estafa'

Facebook Twitter Linkedin

Oscar Rivas, boxeador Foto: Archivo EL TIEMPO

La pelea tenía, supuestamente, grandes personalidades entre los invitados, como Jennifer López y Marc Anthony, así como los exfutbolistas Roberto Carlos y Ronaldinho.



El empresario, al parecer, hizo negocios, firmó contratos, estafó y desapareció, según el relato de Rivas.

"Esta fue la razón por la cual el combate se cayó. El tipo estafó a mucha gente. Hubo personas que perdieron hasta 200 millones de pesos. Hasta el momento, hay 18 víctimas de la estafa. Al final, me tocó mandarlo a comer mier...", agregó Rivas.



El peleador agregó que actualmente están tratando de llevar esta pelea al Reino Unido,para el mes de junio de 2023. "Colombia quedó totalmente vetada. Pero eso aún no se sabe, porque yo tuve una pelea con mi representante por esta situación", dijo.



El colombiano admitió que acepta tuvo mucha ira y desilusión por haber caído en las "garras del estafador". Toda esta situación lo llevó, incluso, a contemplar el retiro.

"Si no sale nada, a mí me gustaría entrar a un concurso como 'El Desafío The Box', porque ahorita sigo entrenando. Yo estaría ilusionado, ya me inscribí", puntualizó.



DEPORTES

Más noticias de deportes