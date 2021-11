Otro capítulo de la novela de Oscar Pistorius, luego de asesinar a su novia

El campeón paralímpico sudafricano Oscar Pistorius podría obtener la libertad condicional, tras cumplir la mitad de su condena por asesinar a su novia, informaron el lunes un funcionario y un abogado.

El atleta mató a tiros a Reeva Steenkamp en la madrugada del día de San Valentín de 2013, cuando le disparó cuatro veces a través de la puerta del baño de su habitación.



En 2015, Pistorius fue declarado culpable de asesinato y posteriormente condenado a 13 años de prisión.

¿Qué dice la defensa?

En julio de este año, el hombre de 34 años había cumplido la mitad de su condena, el periodo mínimo para poder obtener la libertad condicional, según el abogado de la familia de la víctima.



El departamento de Servicios Penitenciarios debía mantener conversaciones preliminares con los padres de Steenkamp, pero la reunión se pospuso y aún no se ha reprogramado.



Antes de que se conceda la libertad condicional, el departamento debe dialogar con la familia de la víctima y el delincuente.



"Está la cuestión del diálogo entre la víctima y el delincuente, que debe tener lugar antes de que su caso pueda ser llevado a la junta de libertad condicional", dijo a la AFP el portavoz de prisiones Singabakho Nxumalo.



"Es un proceso bastante sensible y emocional". Tania Koen, abogada de la familia Steenkamps, dijo que la junta debía reunirse a finales de octubre, pero el proceso fue suspendido "porque algunos requisitos no se cumplieron".



La abogada también espera los "informes necesarios" del psicólogo y de los trabajadores sociales en contacto con el detenido.



"Puede optar por la libertad condicional desde julio de este año", dijo Koen, "pero eso no significa que tenga el derecho automático" de ser liberado.



AFP