'Quiero llevar los clavados de gran altura a los Olímpicos': Duque

Desde sus inicios, su carrera dejó ver que estaba para triunfar, para siempre darse baños dorados. Con el paso del tiempo esto se ratificó. Orlando Duque y su carrera de dos décadas se clavaron desde las alturas para sacar desde lo más profundo del agua la bandera de Colombia y llevarla a lo más alto de este deporte.

Sin embargo, su vida profesional está cerca de acabar. Le queda un año de actividad y quiere darlo todo para irse por la puerta grande. En entrevista con EL TIEMPO habló de su vida, miedos y del fin de una época.



¿Cómo estuvo su temporada?

Este año estuvo bastante interesante. Empecé muy bien, me preparé muy bien en la pretemporada. Hice tres competencias a inicio de ella, pero, infortunadamente, sufrí un pequeño accidente, en el que me lesioné una mano y un pie, lo que me dejó por fuera de competición unas cinco a seis semanas. Luego regresé y volví a competir, pero me lesioné el gemelo. En sí fue un poco difícil la temporada, pero ya estoy recuperado, tengo Copa del Mundo a final de año. Hay que seguir adelante y seguir luchando.



Este año se le midió a saltar desde un iceberg, ¿cómo fue esa experiencia?

Siempre estoy buscando sitios diferentes para saltar, llevo 20 años en eso. Es lo que más me emociona de mi deporte. En esa búsqueda pensé que saltar desde un iceberg era el siguiente paso. Intentando llegar allá, que es algo complicado, logramos venderle el proyecto a la Armada Nacional de Colombia. Nos fuimos con todo mi equipo en un viaje desde Chile que se demoró cuatro días. Fue un viaje increíble pasando por el estrecho de Magallanes, el cabo de Hornos, se cruzó el paso de Drake, llegamos a las islas Shetland, que están a un paso de la Antártida. Llevaba en la cabeza buscar un iceberg para saltar, y cuando me anunciaron que había uno flotando, salió toda la gente a asomarse a ver qué tal. Fue difícil coordinar todos los elementos. Por ejemplo, la parte de seguridad en mi deporte es primordial, y si es muy peligroso el salto, pues no se hace. En la Antártida era peligroso, no solo por la altura o las condiciones, sino porque estábamos tan lejos que había que asegurarse de que todo funcione muy bien. Yo salté en tres icebergs diferentes y después del último dije no más, ya está bien. Busquemos otras cosas, porque estamos tentando a la suerte mucho. Fue uno de los proyectos más riesgosos que he hecho.



¿Qué siente cuando se lanza desde esas alturas tan abismales?

Cuando uno va a saltar hay mucha presión. Mentalmente es difícil sobrepasar ese miedo. No dejar que esa presión lo pare a uno o le rompa la concentración. Uno tiene que concentrarse 100 por ciento en el clavado. Hay un momento en el que esa presión empieza a acelerar un poco, pero uno tiene que concentrarse y asegurarse de que se puede sobrepasar ese momento. Hay unos cinco segundos previos a saltar en los que estoy en total calma, que sé qué es lo que tengo que hacer. Se siente hasta placentero. Lo siguiente es uno ya en el aire, pero es inevitable sentir esa presión.



Con tantos años en este deporte, ¿aún siente un hormigueo en su cuerpo al saltar o ya es algo natural?

Eso se siente. Es normal. Es el mecanismo de defensa que tiene uno biológicamente. Es un sistema que está tratando de defenderlo a uno. No es normal saltar desde las alturas que yo salto, nosotros no estamos hechos para eso. Ese sistema de protección solo quiere prevenirnos. Aunque la verdad es que esa sensación se disfruta, porque aunque sea preocupante es algo que libera.

Duque se ha caracterizado por buscar los lugares más recónditos del planeta para sus saltos. Foto: Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO

¿Ha habido algún salto que no haya hecho por falta de seguridad?

Eso sucede mucho y ocurre en varios sitios. Hay lugares a los que llegamos y la profundidad no da o está bien y cuando subimos vemos que no hay un lugar adecuado para saltar o el acceso está muy complicado. En esas situaciones hay que ser lo suficientemente maduro y buscar otro sitio. No hay que arriesgar todo, la idea es divertirse. Un error no solo puede ser el final de la carrera, sino el final de la vida.



¿Qué expectativas tiene para la Copa Mundo?

Hay muchísima presión, porque como he estado por fuera de la competición por lesiones, hay que estar en el top 10 para clasificar a todos los eventos del próximo año, también es clasificatorio al Campeonato Mundial del próximo año. Yo quiero retirarme de la competencia en el 2019, pero quiero participar en todas las competencias que pueda. Hay bastante presión, pero eso me gusta, para tratar de romperla y saber que se puede sobrepasar todo. La preparación va muy bien. La idea es que todo esté bien y se den resultados.



¿Por qué toma la decisión de retirarse?

Yo llevo pensando hace varios años en el retiro. He tenido muy buenos resultados, y si eso se daba, pensaba en que no había la necesidad de parar; sin embargo, tengo 44 años y cumplo 45 el otro año. El cuerpo ya no se recupera igual, no funciona igual a cuando tenía 35 años, eso no lo voy a negar, es natural. Lo que pasa es que estoy trabajando en otros proyectos y la parte de mi preparación para la competencia toma mucho tiempo; entonces, también es darle un poco de descanso al cuerpo. Tomar otros rumbos y abrir espacios a otros deportistas que se están perfilando en ese futuro. Creo que he tenido una carrera muy exitosa y uno tiene que empezar a abrir espacios a la gente que viene.



¿Le faltó algo por hacer?

He sido el único deportista que ha ganado todos los títulos en mi deporte. Lo que nunca logramos fue entrar a los Juegos Olímpicos, y es algo que se va a quedar por fuera de esa lista de títulos. Ahora, la siguiente meta, así yo no participe, es llevar los clavados de gran altura a los Juegos Olímpicos. Hago parte de la Federación Internacional de Natación. Una vez me retire de competencia tendré más tiempo y fuerza para poder ir a hacer los trámites y la presión necesarios para que el deporte entre a unas justas. Ese título se me perdió, pero estaré en la primera medalla que se entregue en los Olímpicos.



¿Hará algo extraordinario antes de su retiro?

En los proyectos que tengo está uno que es hacer unos nuevos documentales. Yo hice uno en el Valle del Cauca y nos funcionó muy bien. La idea es hacer más cosas en Colombia. Haremos un segundo episodio en ese lugar del país. Hay muchos lugares que no se conocen. Iremos a Nariño, al Guainía. Concentrarnos más en Colombia. Estuve muchos años por fuera del país mostrando esos sitios paradisiacos y ahora quiero mostrar a mi Colombia.

¿Quién tomará su posta?

En este momento están Miguel García y María Paula Quintero. Ellos han tenido buenos resultados. Están muy jóvenes. Hay elementos en los que trabajan para mejorar. Es importante tener una mujer compitiendo, porque las necesitamos. En un círculo tan pequeño es importante tener representación en ambas ramas.



¿Cómo los clavados pueden tener más reconocimiento?

Tenemos muchos eventos. En Colombia nos faltan unas instalaciones más adecuadas. Ahora que me retire quiero construir una piscina. Un centro de entrenamiento en donde haya trabajo de calidad. Hay que hacer un proceso muy cuidadoso y adecuado. Es un proyecto ambicioso, pero ya le estamos trabajando.



¿No se va a aburrir sin esa adrenalina de los clavados?

Cuando hablo de retirarme es de la competencia. Afortunadamente, mi deporte tiene otra faceta, la parte de aventura, de estilo libre. Me encanta subirme a un carro y salir de viaje. Cuento con el apoyo de mis patrocinadores Red Bull y de TAG Heuer. La idea es explorar y darle al deporte mucha exposición.



FELIPE VILLAMIZAR M.

REDACTOR DE DEPORTES