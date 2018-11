Mundial de pesas, valen más los cupos que las medallas... (opinión)

Si bien el botín de cuatro medallas de bronce que consiguió Colombia en el Mundial de Pesas es importante, lo clave de los atletas nacionales son los lugares que se ocuparon en el total.

Con miras al objetivo, llevar a ocho deportistas a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 4 damas e igual número de hombres, hay que decir que en este Mundial se arrancó bien. La idea era terminar dentro de los cinco primeros y se consiguió en cuatro divisiones y con deportistas que en los Olímpicos pueden pelear medalla.



Francisco Mosquera fue bronce en envión y terminó de cuarto en total con 304 kilos, a cuatro de la medalla de bronce, porque en los Olímpicos solo se entregan los metales en la sumatoria del arranque y envión. Pero el tema va más allá, porque por encima de Mosquera estuvieron dos chinos, Fabin Li, segundo, y Fulin Qi, tercero, y la reglamentación exige que si un país tiene dentro de los clasificados dos o más deportistas solo puede llevar uno, por lo que Mosquera, en 61 kilos, no solo tendría asegurada su casilla, sino una medalla en Tokio, pero falta mucho todavía.

Óscar Figueroa reapareció, no competía ‘en serio’ desde cuando logró el oro en los Olímpicos de Río de Janeiro, fue bronce en envión y cuarto en total, a 4 kilos del bronce, pero el oro y la plata en los 67 kilos, fueron dos chinos. Tema parecido al de Mosquera.



Leidy Solís se colgó el bronce en envión de los 76 kilos y terminó de cuarta en total con 256 kilos, distanciada solo por 3 kilos del bronce, en una división que no contó, esta vez, con dos pesistas de un mismo país en los tres primeros puestos.



En damas, la más cercana al cupo Olímpico es Mercedes Pérez, que en los 64 kilos quedó de sexta, con 232 kilos, pero si quiere medalla en Tokio debe mejorar, porque el bronce levantó 239 kilos, pero quedó a dos kilos del cupo a los Olímpicos.



Un caso importante para Colombia ocurrió en los resultados de los 89 kilos de los hombres. Jhon Moreno fue bronce en arranque, pero al final, su compatriota Brayan Rodallegas quedó de cuarto en total con 370 kilos, en posición de clasificar a Olímpicos y a un kilo del bronce. Pero eso no lo es todo, eso lo hizo en la competencia del grupo B. Estos resultados se lograron en el estreno de las nuevas divisiones, algo que hay de mirar bien. El próximo 30 de abril se cierra el primer ciclo de competencias pro Olímpicos. El segundo será del primero de mayo a octubre del 2019 y el último será del primero de noviembre del 2019 al 30 de abril del 2020, por lo que nada está definido, pero lo cierto es que hay altas opciones no solo de llevar el cupo completo, sino de ganar medallas en Tokio.



LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

@LisandroAbel