El futuro del golf… (Opinión)

En la asamblea extraordinaria de la Federación Colombiana de Golf que se realizará este viernes, se estará jugando y en mucho, el futuro del golf colombiano. Nunca como ahora, la dirigencia de nuestro deporte ha estado más dividida, rota y fragmentada y todo ello parece ser, por estar detrás de querer el poder a toda costa.

Siempre he creído que, la historia del golf en Colombia, necesariamente se escribirá contando las páginas de la historia de los clubes y hoy sí que es necesario que lo hagan en letras de molde, ya que sobran sospechas de tramoya, porque la razón, la lógica, la coherencia y el sentido común, de una simple mirada nos hacen reconocer que, hay una componenda para tratar de quedarse con todos los puestos de la junta directiva.



Nada mejor que, después de la renuncia de todos los miembros de la junta pasada, se puedan traer a la mesa caras nuevas, que las hay y muy buenas para orientar nuestro golf. Lo incoherente e ilógico sería que, los que renunciaron pretendan volver. Queda claro que, si renunciaron era porque se querían ir y si la asamblea no quería que se fueran, pues no les ha debido aceptar la renuncia. Eso quedó definido.



Señores presidentes, en sus manos estará la escogencia de los mejores para que nuestro golf llegue a buen puerto.



Llegando al ‘green’



GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO