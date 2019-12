Meluk le cuenta... (Una elección sencilla)

Durante todo este 2019 que está por terminar, el comentario generalizado en las redes sociales de los fanáticos y de algunos periodistas apuntaba a que la elección del deportista del año en Colombia sería complicadísima, que rompería cabezas y quitaría el sueño por las varias victorias en diferentes torneos.

Pero nada más alejado a la realidad. La elección fue la más sencilla, obvia y rápida de los últimos años: la tremenda victoria de Egan Bernal en el Tour de Francia no admite la más mínima duda. Egan es el deportista del año de EL TIEMPO en el 2019 por ley de gravedad, por aclamación, por simple lógica.



El Tour es uno de los eventos cumbre del deporte mundial y en su disciplina, una de las más practicadas, queridas e importantes para Colombia, lo es todo: el ascenso a la calidad de deidad del ciclismo se mide en Tours de Francia, no Giros o Vueltas. Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain son el olímpo de la bicicleta por sus cinco títulos en el Tour. Froome, con cuatro, espera su elevación en el 2020.



Para el deporte nacional, conquistar el dorado de la camiseta de campeón era una obsesión histórica, y Egan Bernal, el tímido zipaquireño de 22 años, lo logró por primera vez y, además, con el uniforme del Ineos, el equipo más poderoso del planeta, el Real Madrid del ciclismo.



Es tan grande el Tour que los equipos deben clasificarse para correrlo en un escalafón que tiene su nombre, el World Tour (antes Pro Tour), los grandes ciclistas esperan ganarlo y sus gregarios, terminarlo o al menos cruzar de primeros en una etapa.



Los criterios de elección más importantes de EL TIEMPO son el peso del resultado y la competencia; el valor de la disciplina y la repercusión nacional e internacional que se genere. Seguramente hay más factores que alimentan el debate apasionante, pero estos son los determinantes para nosotros. Egan ganó una monumental competencia y el eco de su triunfo en el mundo y el país fue ensordecedor.



En segundo lugar escogimos a los tenistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah por sus titulos en dobles en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, dos de los cuatro torneos grandes del circuito. Además terminaron como primeros del mundo de su modalidad.



Wimbledon es el Tour de Francia del tenis, pero los dobles tienen un evidente menor peso en el mundo deportivo. Un ejemplo: en el atletismo no es lo mismo ganar los 100 metros que el disco. Técnicamente, incluso, es superior la maravillosa medalla de plata y el registro del velocista Anthony Zambrano en los 400 metros del Mundial de Atletismo (44 segundos, 15 centésimas, nueva marca suramericana).



Y si lo es, ¿por qué Zambrano no fue el segundo y terminó de tercero en este podio?

En el proceso de elección, primero en la redacción de deportes, Lisandro Rengifo insistió en que el segundo lugar fuera Zambrano. En la discusión interna, los demás integrantes de la sección (Orlando Ascencio, Pablo Romero, Felipe Villamizar y Gabriel Meluk) impusieron dos de los criterios ya mencionados: Zambrano no ganó su prueba y su segundo puesto tuvo menor resonancia entre la afición local. La decisión fue ratificada y compartida de inmediato por el director del diario, Roberto Pombo, y el subdirector, Andrés Mompotes.



Así, EL TIEMPO, el primer diario del país, el más influyente y el de mayor circulación, el medio de comunicación colombiano más consultado y con más usuarios y páginas vistas en internet, reconoce a Egan Bernal como obvio y lógico deportista del año 2019. ¡Felicitaciones!



Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta