Adiós a Kobe Bryant, el hombre de la coraza en el campo... (Opinión)

En medio del revuelo que causaban las horas previas antes de que colgara definitivamente la emblemática camiseta número 24 de los Lakers de Los Ángeles y le pusiera fin a una carrera legendaria en la que pudo ganar todo lo que quiso y se convirtiera en una de las leyendas más aclamadas de la NBA y del deporte en sí, Kobe Bryant decidió atender una llamada telefónica en la que estuvo EL TIEMPO y otros ocho medios, en el 2016, para hablar de todo lo que consiguió como basquetbolista.

Después de esperar casi 30 minutos me dan paso para preguntarle. Los nervios me llevaron a quedarme unos segundos en silencio antes de desarrollarle mi pregunta. ¡Estaba atónito!



Recuerdo mucho que él me saludó y se dio cuenta que estoy nervioso desde que él me dijo “hola, Felipe”. Se escuchó una risa y como si yo fuera parte de su equipo, de sus Lakers me motivó: “tranquilo, pregunta sin problemas”.



Tenía tantas preguntas, pero solo podía hacerle una. Le pregunté por cómo había manejado el éxito y el fracaso en tantos años de carrera deportiva. “Me llevo, después de 20 años de carrera como profesional, el espíritu que representan esas manifestaciones físicas. Por tanto, vivirán siempre conmigo la comprensión de la perseverancia, de cómo tratar con el fracaso, cómo manejar los éxitos, la comprensión de cómo comunicarme con los demás, la comprensión de cómo entender a los demás, la empatía, la compasión y cosas por el estilo. Esas son las cosas que voy a llevar conmigo para siempre”, fue lo que me respondió con mucha tranquilidad.



Ese día confirmé el porqué de su importancia. Dentro de cualquier estadio de la NBA tenía la coraza de todo un líder. Se blindaba para salir a las pistas a ganar, porque siempre fue un triunfador, y fuera de estas siempre fue un ser humano como cualquiera de nosotros. Quizá solo lo diferenciaba de cualquiera de nosotros la sonrisa esperanzadora y tranquilizante. Fue una inspiración para cualquiera, fue un líder.



Más allá de los 20 años en los que triunfó con sus amados Lakers, los cinco títulos que conquistó en la NBA, las dos medallas de oro olímpicas, lo que más conquistó fue la admiración de las personas, quienes lo ven como un ejemplo de perseverancia, de lucha, de triunfo.



Este domingo se fue a causa de un accidente en su helicóptero, que también cobró la vida de su hija 'Gigi' y siete personas más. Dejó en luto al mundo del deporte, que aún no entiende cómo fue que los dejó abandonados cuando apenas tenía 41 años.

Pero, ¿cuál fue la importancia de Kobe Bryant en la NBA y en el deporte mundial?

Kobe Bryant Kobe Bryant.

FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4