Caicedo, alineada con la gloria... (Opinión)

Como Yuberjen Martínez en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Jessica Paola Caicedo llegó en el tercer lugar en el orden de opción de medallas por Colombia en el Campeonato Mundial de Boxeo Femenino que termina este sábado en Nueva Delhi (India).

Hace dos años, Íngrit Valencia y Céiber Ávila –el novio de Jessica– estaban por encima, en nuestros cálculos, del 49 kilogramos. Pero ella quedó con bronce y él, en quinto lugar, tras ser despojado por la mafia de jueces que tiene la Aiba, entre otros aspectos negativos, a punto quedar por fuera de los Juegos de Tokio 2020.



Íngrit Valencia y Yeni Arias estaban, en nuestra planilla, por encima de Caicedo. Ambas fueron despojadas de nítidas victorias sobre los cuadriláteros indios. Pero más allá de eso, como ‘Yuber’ con su coraje en Brasil, Caicedo se ha crecido, pelea tras pelea, en el estadio Indira Gandhi, sede del torneo.



Primero dejó en el camino a la ucraniana Anastasiia Chernokolenko y, luego, a la india Bhagyabati Kachari. Con esta última hasta tuvo suerte: no ganó tan ampliamente como Yeni Arias, pero combatió antes y no fue despojada, lo que sí ocurrió con su compañera frente a otra anfitriona, evitando el jurado que en esa jornada del martes la delegación local se fuera en blanco.



Con el bronce asegurado, este jueves otra vez subió y batió, en franca lid, a la experimentada bielorrusa Viktoria Kebikava, por decisión 4-1, asegurando, de paso, medalla de plata.



Está alineada Jessica Caicedo con la gloria, escribiendo historia en el boxeo femenino aficionado de Colombia. Nadie ganó antes medalla ni, menos, llegó a una final. En varones, el único fue el gallo Miguel Maturana, oro en la Copa Mundo de Montreal, suceso que el pasado lunes cumplió 37 años.



Tan alineada que casi nadie sabe esto: en India, pelea en una categoría superior, 81 kilos, porque no dio el peso en la suya natural, 75. Si se hubiera anunciado desde un comienzo que iba en 81, el Comité Olímpico Colombiano no la hubiera apoyado: solo lo está haciendo con las categorías del boxeo olímpico, y la 81 no lo es.



Este sábado (poco después de las 8 a. m., puede verse en www.aiba.org) tiene gran opción al oro. Su rival, la china Lina Wang, es de su corte ofensivo, lanzando ganchos, pero la colombiana es más veloz.



Esquina neutral…



ESTEWIL QUESADA

Editor ADN Barranquilla

En Twitter: @EstewilQ