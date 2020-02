Derecho de piso... (Opinión)

En nada ayuda el registro por sí solo de cinco juegos y cinco derrotas de Vaqueros de Montería en el soñado debut colombiano en la Serie de Béisbol del Caribe, cuya edición 63 acaba de terminar en San Juan de Puerto Rico.

Así, escueto, 0-5 es una pesadilla que ubica al equipo nacional, como en efecto quedó, en el sexto y último lugar del tablero de posiciones. Pero hay que analizar con detenimiento e ir más allá del simple resultado final.



Juego a juego, Colombia vendió cara su derrota. No perdió por paliza, y el marcador de cada partido fue cerrado. Ojo: no se trata de justificar ni de querer afirmar que fue una actuación decorosa.



Colombia mostró un solvente cuerpo de lanzadores abridores. En cinco entradas, Cardenales de Lara (Venezuela) no fue capaz de anotarle. Astronautas (Panamá) y Cangrejeros (Puerto Rico) apenas fabricaron una carrera cada uno, mientras que Tomateros (México) le hizo dos. El colombiano Randy Consuegra, el dominicano Édgar de la Rosa y el cubano Pedro Echemendia cumplieron a la perfección.



El equipo falló en los lanzadores relevos. No apoyaron a los abridores. Al revés, echaron por el piso todo el buen trabajo iniciado por sus compañeros. En el primer partido, que se comenzó ganando 4-0 ante Cardenales, el mánager venezolano Ozney Guillén falló en exceso de confianza del grandes ligas Sugar Ray Marimón, y el equipo venezolano volteó el marcador.



También se falló en el bateo. Colombia mostró el promedio ofensivo colectivo más bajo del torneo, dominado por los lanzadores: .138 El penúltimo lugar lo compartieron R. Dominicana y Venezuela, con .200. Y si usted no batea, no puede anotar.



Pero todos estos aspectos hacen parte del juego, que en San Juan se sumaron para no dejar celebrar al equipo colombiano.



Lo importante no fue competir. Eso suena a conformismo. Lo importante es, después del debut, reunir la experiencia y ajustar todo lo necesario para fortalecer la liga colombiana, ajustar calendario, levantar el nivel de los peloteros extranjeros –ojalá de Doble A hacia adelante de las organizaciones de Grandes Ligas– y llegar a la próxima edición de la Serie del Caribe con posibilidades de luchar inicialmente por un cupo a la semifinal.



Como todo debutante, y hay que decirlo, en San Juan, Colombia pago el derecho de piso.



Esquina neutral...



ESTEWIL QUESADA FERNÁNDEZ

Editor ADN

Barranquilla

En Twitter: @EstewilQ