Un Masters sin favoritos (opinión)

Magnolia Lane, la vía de entrada a la casa club del Augusta National, abre este jueves su puerta para recibir la crema y nata del golf mundial, para la edición 83 del Masters. Como viene sucediendo desde que Tiger Woods ganara su ultimo Major, el US Open del 2008, nadie ha podido mandar en el golf como lo hiciera él. Los grandes de los últimos 10 años se han jugado sin favoritos. Este Masters lleva el mismo sello.

La presencia de Tiger es el suceso del torneo. El mundo del golf espera que pueda conseguir su título grande número 15. “Siento que puedo ganar y lo he demostrado, he trabajado duro para ello”, manifestó Woods.



Lo que genera el Tigre se puede ver reflejado en lo que dijo su compañero de salida hoy, el español Jon Rahm: “¿Qué puedo hacer? Pues aguantar la marabunta”. Si se refería al enjambre de hormigas que devastan todo, de pronto, el felino regresa a sus grandes momentos y ahí sí que va a devorar a todos sus pares.



¿Cómo llegan los mejores del ranquin? Justin Rose, el número uno, anda muy bien: ganó en Torrey Pines y ha estado cerca de hacerlo en Augusta; fue segundo en 2015 y 2017. Dustin Johnson, un jugador poderoso, ganador del World de México, está listo para ganar su segundo grande (US Open 2016). Rory Macllroy, tal vez el jugador con mayor arrastre después de Tiger, viene de ganar The Players y espera conseguir su anhelo más grande, el Masters, para convertirse en el sexto jugador en la historia en conseguir los 4 títulos del Grand Slam.



Jordan Spieth, ganador en 2015, pasa por un bache grande, pero estos jugadores suelen tener un poder de recuperación muy grande.



No podemos olvidar al italiano Francesco Molinari, estrella de la Ryder y ganador del Arnold Palmer, y tampoco a talentos como Justin Thomas, Rickie Fowler, Brooks Koepka o a los zurdos ganadores aquí, Phil Mickelson y Bubba Watson. Tampoco al defensor del título, Patrick Reed, o a los españoles Sergio García y Jon Rahm.



La representación latinoamericana la encabeza Ángel Cabrera, campeón en 2009, pero quien pasa por un mal momento en su juego; el también argentino Emiliano Grillo y el aficionado mexicano Álvaro Ortiz, ganador del Latinoamericano Amateur. El espectáculo está servido.



Llegando al 'green'



GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO​