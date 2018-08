Un Abierto en secreto (opinión)

El Abierto de Colombia no es un torneo cualquiera. El británico y el estadounidense son el paradigma de lo que debe ser un Open. Sin embargo, parece ser que para la rectora del golf colombiano es un torneo más y no amerita el despliegue que muestre nuestro deporte al país y al mundo.

Yo sé que la Federación tiene la referencia de que es netamente amateur y esa no es una visión sana. Olvidan que son los profesionales los que ponen el deporte en la élite y terminan siendo los referentes de los chicos.



La inmensa oportunidad que tenía la Federación de relanzar nuestro Abierto, tras recuperarlo de las garras del Tour Latinoamericano, no fue aprovechada. Todo estaba servido: la edición 71 de nuestro Open llegaba por primera vez a Cartagena, a un campo sensacional, Karibana, único TPC de Suramérica, que estaba preparado en forma impecable para recibir a los mejores jugadores nacionales, y para que los jóvenes sigan abriéndose espacio para llegar a donde se encuentran Camilo Villegas y Sebastián Muñoz. Pero todo se quedó en el anonimato: el Abierto se jugó en secreto.



Es inadmisible que en esta era de las autopistas de la información, la joya de cualquier federación de golf, que es su Abierto, no se haya difundido a los cuatro vientos en nuestro país. Señores de la Federación, no se equivoquen: el Abierto de Colombia es algo muy importante y no se maneja a lo pobre.



No entiendo cómo no hubo un gran coctel de lanzamiento con los patrocinadores, todos los medios e invitados especiales tanto en Bogotá como en Cartagena, y mucho menos que la información del transcurso de la prueba hubiera sido nula: ¡ni siquiera se sabía cómo iba el torneo, porque no había un leaderboard!



Parece que aprenden poco de lo que han vivido de las invitaciones que reciben de los grandes eventos, como el British, el US Open y The Players. Y lo peor, olvidan que a los patrocinadores hay que darles un retorno de inversión y con eso no se juega, es el pilar para el desarrollo de nuestro golf.



Felicitaciones para Marcelo Rozo. Ganó como todo un campeón: 16 bajo par en tres días en Karibana es de respeto. Hay que seguir en la lucha, Marcelo: se puede llegar a las grandes ligas. Se jugó excelente golf: lo demuestra tener 21 jugadores por debajo del par, entre ellos dos aficionados, Esteban ‘Turco’ Restrepo, con -9 y tres años consecutivos siendo el mejor aficionado del Abierto, y Carlos Ardila, con 7 abajo.



Germán Calle

Para EL TIEMPO