El Open regresa al Royal Portrush... (Opinión)

El Open más importante que se juega en el golf regresa, después de 68 años, al norte de Irlanda, a uno de los mejores campos que se pueda encontrar en el mundo, el Dunlence, del Royal Portrush Golf Club, un par 71 que nació en 1888. La expectativa es tal que ya, sin haberse dado un golpe, hay récord de asistencia para un campo distinto a Saint Andrews: 237.750 entradas vendidas. Ya no hay papel para los cuatro días del torneo.

La crema y nata del golf mundial estará presente en la versión 148 del Open y todos a una, como fuente ovejuna, tratarán de atacar el campo que, sin duda, se convertirá en un desafío en el que la imaginación y la magia serán los más importantes recursos para hacerse al final con la Jarra de Clarete.



La presencia de Tiger Woods, como siempre, causa sensación y expectativa. A pesar de que el moreno de Cypress no es ni la sombra del fenomenal jugador que fue en sus primeros años como profesional, aún tiene con qué pelear, tal como pudo demostrar en el Masters, que cada que se presente será protagonista y esta será una ocasión más para luchar por su major número 16.



El gran favorito no puede ser otro que Brooks Koepka.

Y cómo no podría serlo cuando presenta un triunfo (PGA Championship) y dos segundos en los otros dos majors jugados este año (Masters y US Open). Es el número 1 del mundo y, como lo declaró, se siente muy seguro para esta prueba, ya que el cadi que lo acompaña desde 2013, cuando Brooks jugaba en el Tour Europeo, es nativo de Portrush y conoce el Dunlance como la palma de su mano, porque lo ha jugado en múltiples ocasiones.



El acompañamiento de los aficionados en Portrush será para el local Rory McIlroy, quien, en compañía de sus paisanos Darren Clarke y Greame Mcdowell, logró que el Open regresara a su país en esta edición.



Cabe recordar que en 1951, en Portrush, el argentino Antonio Cerda terminó segundo, detrás de Max Faulkner. Ahora la banda suramericana, sin colombianos, estará en las manos del argentino Emiliano Grillo y el chileno Joaquín Niemann.



Como lo hemos dicho en muchas ocasiones, en el golf las cosas son distintas y cualquiera de los que partan este jueves podrá tener la Jarra en sus manos el domingo. De lo que sí hay seguridad es que será un torneo fenomenal, lo más importante deportivamente, y por mucho, del fin de semana.



LLEGANDO AL ‘GREEN’



Germán Calle

Para EL TIEMPO