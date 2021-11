Once colombianas buscan el sueño de entrar a dos Majors 

Con una nutrida representación colombiana, 11 jugadoras, comienza este jueves en el campo de Pilar Golf, en Argentina, la primera edición del Women's Amateur Latin América, en el que estarán las 58 mejores jugadoras aficionadas de la región.

El campeonato le dará a la ganadora la posibilidad de participar en dos de los cinco Majors femeninos: el AIG Women's Open y The Amundi Evian Championship.



Los premios para las mejores jugadoras del continente

“Fue un gran día para el Women´s Amateur Latin America tras el anuncio de The Amundi Evian Championship. Tener dos prestigiosos Majors en el portafolio de premios para la ganadora del WALA es un enorme orgullo y un privilegio para las jugadoras de nuestra región. Además, pone al campeonato en un lugar muy especial en el escenario del golf femenino”, señaló Mark Lawrie, Director The R&A para Latinoamérica y el Caribe.



En la lista de colombianas en el torneo se destacan tres nombres: Valery Plata, semifinalista del US Women's Amateur en 2020; María José Bohórquez, actual campeona del Sudamericano Amateur y también de buena actuación en el abierto amateur estadounidense el año pasado, y María José Marín, una de las jugadoras de mayor proyección del golf colombiano, de brillante actuación en el Sudamericano Prejuvenil que ganó Colombia, con cuatro rondas bajo par en ese torneo: 70-69-69-70.



"Siempre he jugado con ese favoritismo, sé manejarlo y me gusta", dijo Plata, líder del escalafón suramericano y número 60 del mundo, en rueda de prensa. "Sé que puedo tener un buen par de semanas, primero aquí en Argentina en el WALA, y la próxima en Chile en la Copa Andes. Estoy jugando buen golf", agregó.



La representación colombiana en el torneo

La lista de jugadoras colombianas la completan María Alejandra Hoyos, Cristina Ochoa, Ana Sofía Murcia, Valeria Ramírez, Carolina Andrade, Valerie Hernández, Sofía Torres y Catalina Monroy.



Dos frías y ventosas jornadas fueron la previa del torneo para las 58 jugadoras presentes en Pilar Golf por lo que las condiciones del campo fueron algo más exigentes de lo que seguramente enfrentarán a partir del jueves con un pronóstico más favorable.



