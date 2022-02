Este martes, en una entrevista con la cadena británica ‘BBC’, el tenista Novak Djokovic confirmó que está dispuesto a no ser el mejor de la historia en su disciplina si eso le implica vacunarse contra su voluntad.



El serbio, de 34 años, enfatizó en que siempre ha apoyado “la libertad de elegir lo que pones en tu cuerpo”, por lo que sus decisiones son “más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa”.



Sus palabras volvieron a poner sobre la mesa el complejo debate que ha suscitado que grandes estrellas del deporte decidan no vacunarse.

Novak Djokovic

Novak Djokovic. Foto: EFE

El actual número 1 del ránking ATP no pudo participar en el Abierto de Australia a mediados de enero, luego de que las autoridades le cancelaran la visa y le ordenaran salir del territorio.



“Estoy muy decepcionado por la decisión del tribunal de desestimar mi recurso contra la decisión del ministro de cancelar mi visado. Respeto la decisión del tribunal y cooperaré con las autoridades pertinentes en relación con mi salida del país”, dijo en su momento al ser notificado de la decisión del Tribunal Federal.



En la reciente entrevista con ‘BBC’, Djokovic se mostró comprensivo con la polémica decisión y aseguró que entendía las restricciones severas de Australia a causa de la pandemia. Eso sí, mencionó que se sentía “triste” por como terminó la controversia con el gobierno australiano.



“Estoy de acuerdo con que no deberían existir reglas especiales. Nunca he usado mi posición privilegiada para entrar a Australia a la fuerza. (...) Recibí un correo (con la invitación al torneo) en el que se abría la posibilidad para ir con una excepción médica”, confirmó este martes.

Kyrie Irving

Kyrue Irving gana cerca de 51,7 millones con Nets de Brookyln. Foto: NBA

En la NBA, el hombre que se ha llenado de críticas por no vacunarse es Kyrie Irving, de los poderosos Brooklyn Nets.



El deportista, de 29 años, se ha mantenido firme en su decisión a pesar de la presión de cierto sector de los aficionados del club.



Hasta la fecha, Irving solo ha podido disputar la mayoría de partidos fuera de Nueva York (donde juega como local) porque en la llamada capital del mundo es obligatorio estar inoculado para participar de eventos en instalaciones cerradas.

El 'reversazo' de Joshua Kimmich

Joshua Kimmich. Foto: AFP

Aunque en un principio el futbolista alemán Joshua Kimmich se mostró receloso a vacunarse contra el covid-19, los efectos de un contagio y las consecuencias deportivas por no contar con la inoculación lo habrían llevado a vacunarse a finales de diciembre del año pasado.



"Para mí era difícil hacer frente a mis miedos y recelos, por eso duré tanto tiempo indeciso", afirmó el centrocampista, en unas declaraciones a la televisión pública alemana 'ZDF'.



Actualmente juega sin inconvenientes en el Bayern Múnich.

