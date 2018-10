Nómina de lujo para el New Balance Finals 2018, en Chile

La gran actuación de la delegación colombiana en las dos primeras versiones del New Balance Finals, que se lleva a cabo desde el 2016 en Santiago de Chile, ha dejado el nombre del país en alto, como quiera que todos los atletas participantes regresaron con medallas del certamen.

El año pasado, por ejemplo, el equipo colombiano obtuvo tres medallas de oro y dos de plata, con una nómina de cuatro atletas, que en ese entonces la conformaron Arnovis Dalmero, en salto largo y triple; Yiseth Jiménez, en lanzamiento de jabalina; Sebastián Restrepo, en 400 metros, y Ana María Cifuentes, en 3.000 metros.



Gracias a esos buenos resultados, la organización y New Balance Colombia decidieron que el equipo en esta ocasión lo conformaran ocho deportistas, seleccionados por la Federación Colombiana de Atletismo, tras el Campeonato Nacional y el Nacional Interclubes Sub-18, que se llevaron a cabo en Bogotá.



La nómina de Colombia para el New Balance Final 2018, patrocinada por Copa Airlines, la conforman Shelsy Romero, Shary Vallecilla, Sebastián Canchila y Luis David Saltarín, en 100 metros planos; Samuel Cortés, en 400 metros; Jasai Restrepo, en lanzamiento de disco; Luceris Suárez, en lanzamiento de jabalina, y Oneyder García, en lanzamiento de jabalina e impulsión de bala.



El certamen, que se llevará a cabo el 16 de noviembre en la pista atlética Eliana Gaete, del Estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago de Chile, tendrá como invitado especial al medallista mundial de los 100 metros planos Treybon Brommel, quien además de compartir con los jóvenes deportistas, hará una exhibición con los mejores velocistas suramericanos.



Por eso, en el equipo colombiano sobresalen los nombres de Shary Vallecilla y Sebastián Canchila, representantes en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que comenzarán este sábado 6 de octubre en Buenos Aires (Argentina).



Igualmente estarán Shelsy Romero, quien tiene una marca de 12.07 en los 100 metros, y 25.08 en 200 metros, al igual que Luis David Saltarín, considerado la revelación de la velocidad en Colombia y referenciado con una marca de 10.74 en 100 metros, con los que llegará dispuesto a demostrarle a Treybon Brommel que puede ser escogido como aleta New Balance para la temporada 2019.



Del equipo olímpico de Colombia en Buenos Aires 2018 también estará, en el New Balance Finals, Luceris Suárez, quien en el Nacional Interclubes impuso récord nacional sub-18, con una distancia de 50,99 metros.



En la competencia en Chile participarán cerca 1.300 atletas del continente, que se unen a los locales que tendrán allí su fiesta interescolar. El objetivo es emular el torneo que lidera la marca en Estados Unidos y que lleva por nombre New Balance Nationals, y de paso buscar la posibilidad de llevar a los mejores, becados al país del norte.



Con información de la oficina de prensa