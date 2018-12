Mayweather se burla de su rival y luego lo noquea en 42 segundos

El estadounidense Floyd Mayweather derrotó este lunes al campeón japonés de kickboxing Tenshin Nasukawa por KO técnico en el primer asalto de la "exhibición" de Año Nuevo que sacó al boxeador de su retiro deportivo.

Mayweather, de 41 años, tumbó a Nasukawa tres veces en el primer asalto del combate antes de que el entrenador del luchador nipón se apresurara a detener la pelea.



En un primer momento parecía que el boxeador estadounidense no se estaba tomando la pelea en serio, sonriendo a su rival y lanzándole débiles golpes.



Pero luego demostró su fuerza, soltando una serie de jabs y ganchos a la cabeza del luchador japonés de 20 años, mandándole a la lona después de solo un minuto.



Sintiendo los problemas de su oponente, Mayweather desató sobre el nipón una oleada de golpes que dejó a Nasukawa tambaleándose tras solo dos minutos de combate y afrontando su segunda cuenta atrás.



Con el japonés en serias dificultades para mantenerse en pie, su entrenador se apresuró para detener la pelea cuando todavía quedaba un minuto del primer asalto.



Mayweather contaba con una ventaja de más de 4kg en el cuadrilátero. Con unas reglas estrictas, la pelea, promocionada como una exhibición, no contó con jueces y solo se aceptaba como victoria un KO o un KO técnico.



El combate no contará en los registros oficiales de los combatientes, permitiéndoles a ambos mantener su preciado récord de 0 derrotas.



AFP