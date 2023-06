Los colombianos Nicolás Echavarría y Sebastián Muñoz lograron este lunes su clasificación al US Open de golf, tercer 'major' del año y que se disputará entre el 15 y el 18 de junio.

La clasificación final para el US Open estuvo en marcha, con cientos de jugadores compitiendo en 36 hoyos en varios sitios en su búsqueda por ganar el derecho a competir en el tercer major del año. El US Open es tradicionalmente conocido como el más democrático de los eventos más grandes del golf porque ofrece muchos lugares para los clasificados.



Nicolás Echavarría jugó en Brookside Golf & Country Club y The Lakes Golf & Country Club - Columbus, Ohio.



El colombiano hizo parte de 133 jugadores que iban por 11 cupos al US Open y empató en el tercer lugar con 135 golpes, 9 bajo par.



Echavarría venía de jugar el The Memorial Tournament, y no le alcanzó para pasar el corte y quedó fuera del torneo del PGA Tour.

Muñoz, adentro

Juan Sebastián Muñoz, en la Presidents Cup. Foto: Warren Little/Getty Images/AFP

Por su parte, el colombiano Juan Sebastián Muñoz estuvo presente en Woodmont Country Club - Rockville, Maryland.



Aquí 60 jugadores iban por 4 cupos. Muñoz hizo 139 goles (-3). Tuvo que jugar un play off de desempate en busca del cupo, el que finalmente obtuvo.

Sebastián Munoz punches his ticket to the US Open! LIV excellence on display. 😎 pic.twitter.com/CKMEOFYOox — LIV Golf Enthusiast (@LIVGolfEnth) June 5, 2023



