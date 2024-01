Nicolás Echavarría abre el año con un top 25 en Hawái 

El golfista colombiano Nicolás Echavarría tuvo un debut exitoso en The Sentry, torneo reconocido por convocar a todos los campeones de la temporada anterior en el PGA Tour y que para el 2024 fue el encargado de abrir un calendario en el que el antioqueño busca consolidar su juego en la gira más exigente del mundo.

El evento disputado en Maui, Hawái, tuvo como campeón a Jordan Spieth, quien se llevó a su casa un jugoso cheque de 3.6 millones de dólares, siendo esta una de las grandes bolsas de la temporada, pues este certamen está marcado como uno de los ‘torneos designados’, que tienen como gran particularidad una bolsa de 20 millones de dólares y no tendrán cortes, tal como se vivió en esta primera semana de competencia.



“Me sentí muy bien con mi juego, para esta semana y para toda la temporada el objetivo está centrado en tener mayor consistencia en cada evento, algo que no pude conseguir la temporada pasada y que, seguramente, me permitirá pelear por más títulos en este año que apenas inicia”, sentenció el colombiano luego de sus primeras cuatro rondas del año.



Ahora la gira se traslada para Honolulu, donde se disputará el Sony Open, evento en el que nuevamente participarán los colombianos Camilo Villegas y Nicolás Echavarría, que ya dieron el primer paso en este año competitivo y buscarán levantar los brazos por segundo año consecutivo.



En conclusión, fueron cuatro rondas de 70 o menos golpes para el colombiano, logrando un total de 272 golpes (-20), un resultado que le deja buenas sensaciones a Nicolás de cara a lo que viene y le da confianza para enfrentar el resto de la temporada.



“El juego se está sintiendo muy bien, vengo haciendo las cosas bien y vamos en el camino correcto. Pero hay que seguir confiando en lo que vengo haciendo y esa es la forma para poder tener más consistencia semana a semana”, concluyó el antioqueño.





