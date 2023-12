Nicolás Echavarría, nominado a 'novato del año' en la PGA

Luego de una increíble temporada, en la que hizo su debut en el PGA Tour y consiguió su primer título en la gira, el colombiano Nicolás Echavarría fue nominado, este lunes, como uno de los cuatro candidatos al ‘novato del año’ en el circuito más importante del golf mundial.

El antioqueño, quien por estos días se encuentra descansando en Colombia, previo a su regreso a Estados Unidos para preparar lo que será el inicio de 2024, es uno de los cuatro integrantes de un grupo que completan el estadounidense Eric Cole y los suecos Vincent Norrman y Ludvig Aberg, ganador del RSM Classic, competencia que puso el punto final al calendario de competencias en 2023.



El reconocimiento, que ha tenido ganadores de la talla de Jordan Spieth, Rickie Fowler y Scottie Scheffler, actual número uno del mundo, entre muchos otros, es un honor para el colombiano, quien cerró su año con tres cortes consecutivos superados y, gracias a su victoria, aseguró su estatus dentro de la gira hasta 2025, lo que le permitirá hacer parte de torneos tan importantes como The Players Championship, en el que ya aseguró su lugar.



“Para mí este es un reconocimiento muy importante y estar nominado al lado de jugadores de tanta calidad es un honor. El objetivo es arrancar muy bien en 2024 para conseguir un lugar en los majors y seguir peleando por los grandes torneos”, aseguró Nicolás Echavarría desde Medellín, donde se encuentra estos días.



Vale la pena recordar que el calendario del próximo año para Nicolás arrancará de manera temprana, pues el colombiano estará, junto a Camilo Villegas, en el ‘Sentry Tournament of Champions’, evento exclusivo para los campeones del año anterior y en el que, por primera vez, habrá dos colombianos compitiendo.



Asimismo, vale la pena destacar que este premio se definirá a partir del voto de los compañeros de los jugadores, quienes tendrán la posibilidad de votar hasta el próximo 15 de diciembre, mientras que el ganador se conocerá hasta enero, cuando se entregue el premio en la antesala del mencionado ‘Sentry Tournament of Champions’.



El último latino en levantar este importante galardón fue Emiliano Grillo, quien se quedó con el trofeo en la temporada 2015/16. De igual manera, el último ganador del premio fue el estadounidense Will Zalatoris, que está listo para hacer su regreso a la competencia oficial luego de sufrir problemas con su espalda.





DEPORTES

