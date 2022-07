El golfista colombiano Nicolás Echavarría logró este domingo un nuevo top-10 en la temporada 2022 del Korn Ferry Tour, circuito de ascenso a la máxima categoría de este deporte en el mundo, el PGA Tour.

Echavarría terminó en el séptimo lugar del Memorial Health Championship, que se disputó en el campo del Panther Creek Country Club, ubicado en Springfield (Illinois, EE. UU.).

El antioqueño jugó las cuatro rondas bajo par (69-65-63-67), para terminar con 264 impactos, 20 bajo par, a siete del campeón, Paul Haley II.



Este séptimo lugar, le permitió a Echavarría un ascenso al puesto 33 del listado de puntos de la mencionada gira, quedando a solo ocho lugares del ascenso al PGA Tour, objetivo máximo de la temporada.

El camino de Echavarría para pelear por la tarjeta del PGA Tour



Los 25 mejores golfistas de la temporada regular reciben la tarjeta del máximo circuito de golf mundial y en el que ya compiten el bogotano Juan Sebastián Muñoz y el antioqueño Camilo Villegas.



“Tuve una gran semana y un torneo al que llegué descansado, fresco y con buena energía, eso se tradujo en un buen final de ronda durante los 4 días, algo que me pone muy contento”, declaró Echavarría.



“Cada vez me siento más cómodo estando en la parte alta del tablero y ahora el objetivo está en tener buenas semanas en lo que queda de la temporada regular, siendo agresivos con el juego y dándolo todo como siempre lo he hecho”, agregó.

Marcelo Rozo también tuvo una buena actuación

Marcelo Rozo, golfista colombiano. Foto: Enrique Berardi / PGA Tour



También tuvo un buen desempeño en este torneo el bogotano Marcelo Rozo, quien terminó en la casilla 21, con 267 golpes (-17). Rozo subió siete posiciones en la lista de puntos, al pasar del puesto 68 al 61.



El Korn Ferry Tour llegará el jueves hacia el estado de Missouri donde se disputará el Price Cutter Charity Championship, evento que entrega 750.000 dólares de bolsa y les permitirá a los golfistas colombianos seguir luchando por su sueño.



Quedan cinco torneos por disputar en el Korn Ferry Tour: dos de la temporada regular y los tres de las finales, que tienen una bolsa mayor, de un millón de dólares cada uno.



