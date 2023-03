Nicolás Echavarría va en busca de su primer título del PGA Tour en el Puerto Rico Open. El colombiano, quien ascendió a la mencionada gira en esta temporada, ha tenido una semana increíble en la isla centroamericana, mostrando su mejor golf y logrando rondas bajo par que lo han tenido en la pelea desde el primer día.

Gran ronda para el colombiano

Este sábado, Echavarría firmó una tarjeta de 65 golpes y llegó a un total de -17. El mejor resultado de Nicolás, hasta el momento, fue un puesto 12 en el Sony Open de Hawái, evento que se disputó a inicios de 2023 y en el que firmó cuatro rondas por debajo de los 70 golpes, peleando por el título hasta la última jornada de la competencia, hecho que marcó su inicio de año.

Nicolás Echavarría Foto: Andy Lyons. Getty Images/AFP

Para esta ocasión, lo de Echavarría ha sido superlativo, teniendo en cuenta que desde el inicio tuvo excelentes golpes y se ubicó en lo más alto del tablero, demostrando lo bien que se siente jugando con viento y cómo esta semana ha sido favorable en cada uno de los aspectos de su golf.



"Me siento cómodo jugando con viento, he podido aprovechar las condiciones y el putt ha estado muy bien. Puerto Rico es un lugar espectacular y, aunque no venía tan bien anímicamente, esta semana resultó muy favorable en todos los sentidos”, afirmó.



Para el domingo Nicolás llega con una ventaja de dos golpes sobre su más inmediato perseguidor, el estadounidense Carson Young, quien arrancó la tercera ronda en lo más alto del tablero y no tuvo un gran sábado, a diferencia del colombiano, quien firmó una de sus rondas más bajas en el PGA.



DEPORTES CON INFORMACIÓN DE PRENSA

