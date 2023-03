El 5 de marzo de 2023 fue el primer día del resto de la vida de Nicolás Echavarría. Cuatro días antes estaba sumido en medio de las dudas: aún con el recuerdo fresco de haber ganado la tarjeta del PGA Tour, el momento no era el mejor. Había jugado 10 torneos y se quedó afuera del corte en ocho de ellos. Tenía para mostrar un puesto 12 en el Sony Open, en enero, como su mejor actuación en el circuito.

Con ese balance, y a menos de un mes del segundo reshuffle, una especie de ‘punto de control’ que hace el PGA Tour a los graduados del Korn Ferry Tour, de acuerdo con sus resultados, Echavarría tenía que esforzarse. Si los torneos son buenos, tiene mejores opciones de jugar torneos, y si no los obtiene, el panorama se complica.

Con 267 golpes, 21 bajo par, el antioqueño, de 28 años y profesional desde 2017, logró ese domingo el triunfo más importante de su carrera, el Puerto Rico Open, un torneo alterno del PGA Tour que no da la misma bolsa que otros, pero sí todos los beneficios para el campeón: dos años de exención, la entrada a los torneos más importantes del circuito y el cupo en un Major, el PGA Championship, y en el ‘quinto grande’, The Players, con una bolsa de 25 millones de dólares en juego, la más grande del Tour. Allí está hoy Nico, pensando en grande.



Tras no dormir mucho en la noche previa, Echavarría tomó las cosas con tranquilidad. Caminó el green del hoyo 18 en Puerto Rico con una alegría inocultable, recibió un baño de champaña de uno de sus colegas, del argentino Tano Goya, y también de su ídolo y referente, el primer colombiano en ganar en el PGA Tour, Camilo Villegas.



Y luego tuvo una celebración que no se notó inmediatamente, pero que hizo ruido: al estilo del Dibu Martínez en la final del Mundial de Catar, se puso el trofeo en la entrepierna. Luego explicó que lo hizo por insinuación de un fotógrafo argentino, con quien coincide en torneos desde hace varios años. La euforia es justfiicada: hoy está entre los grandes. Pero sabe que puede dar más.

El día después de Nicolás Echavarría

Nicolás Echavarría y su festejo a lo Dibu Martínez. Foto: Carmen Mandato. Getty Images/AFP

¿Cómo han sido los primeros días tras la victoria?



Es difícil de analizar y de describir. Desde muy pequeño quise ser profesional de golf. El LIV no existía, entonces mi sueño era jugar y ganar en el PGA Tour y ahora lo hago realidad. Estoy muy contento, se trabajó para esto. Había dudas, por supuesto, si podía hacerlo o no, y todos los granos de arena que le he metido a este deporte, todo este esfuerzo se hizo realidad la semana pasada. Pero esto no para acá. Se vienen nuevas oportunidades, vamos a jugar mejores torneos, y estoy listo para el reto.



Camilo Villegas tardó casi tres años en ganar su primer torneo. Juan Sebastián Muñoz perdió la tarjeta del PGA Tour en su primera temporada. Usted ya ganó, luego de 11 torneos. ¿Qué significa eso?



Es buena la pregunta. Antes de empezar el torneo venía con la confianza abajo, no estaba pasando cortes. Entonces es un triunfo muy especial. No quiero comparar con lo que pasó con Camilo y Sebastián, que tenían mucha más experiencia que yo. Sebastián le ganó al número uno del mundo en al Presidents Cup, Camilo ganó cuatro veces en el Tour. Yo gané como rookie, pero a mí me falta mucho y esto apenas está empezando. Hay que creer en lo que uno hace. Esta sensación es de que todo cambia en una semana. Vamos a ver cuánto dura.



Y de entrada, ya está en The Players.



Ese es el torneo principal del PGA Tour. Lo vengo viendo desde muy, muy pequeño, un lugar con mucha historia. Por eso fue que escogí vivir acá, en Jacksonville: va a ser una semana muy linda, con mucha presión, pero con una energía muy alta. Voy a disfrutar al máximo de estar ahí y seguir creciendo.



¿Cuál es la estrategia para jugar The Players?



Hacer muchos birdies y pocos bogeys. No cambia mucho. En términos de preparación, quizás conozco el campo mejor que otros lugares en los que he jugado y eso va a ayudar, las rondas de práctica son más tranquilas. Como no hay Pro-Am, el campo se pudo jugar el miércoles, y eso hace que la preparación sea más corta y pueda descansar. Además, estoy durmiendo en mi cama.



Camilo Villegas fue la inspiración para muchos de los golfistas actuales. ¿Qué significó tenerlo al lado suyo en el hoyo 18?



Más importante que eso es que Camilo haya pasado el corte y se hubiera quedado jugando (acabó en el puesto 48, con 284 golpes). Si no hubiera jugado bien, probablemente se habría ido. Me alegra mucho haber compartido con mi ídolo: tiene demasiada experiencia, está muy bien preparado y me ha ayudado en todos los momentos. Estoy muy agradecido con él y con Manuel, su hermano.



¿Cómo recibió la victoria su hermano Andrés, quien también estuvo aspirando a llegar al PGA Tour?



Andrés no estaba conmigo en Puerto Rico, pero este triunfo es también hace parte de su sueño, y ver que yo lo haga realidad también es muy bonito. Andrés está conmigo en The Players, al igual que mi familia, y me entusiasma mucho que me acompañe en el torneo.

Nicolás Echavarría, en ronda de práctica para The Players. Foto: Erik S. Lesser. Efe

¿Qué tan cerca está que haya otro triunfo colombiano en el Tour?



Hice -21 en Puerto Rico para ganar, y es un torneo alterno. Eso muestra que es muy difícil ganar en el PGA Tour. En el golf se pierde más de lo que se gana. Hay que seguir con la confianza alta, seguir creyendo y más importante que volver a ganar es darme la oportunidad de volver a ganar. Debo seguir trabajando bien para que esto que conseguí no sea una coincidencia.



Varios de los latinoamericanos que estaban en el PGA Tour, entre ellos Sebastián Muñoz, se fueron al LIV Golf. ¿Le han hablado de ese circuito?



No tengo nada en contra del LIV. Soy una persona que, técnicamente, no está compitiendo contra el LIV. El LIV ha hecho que el PGA Tour mejore y yo juego en el PGA Tour. Cuando hay competencia, los dos tours van a tratar de hacer lo mejor posible y eso les conviene a todos los profesionales. No he tenido ningún contacto con el LIV ni creo que lo tenga por el momento.



La victoria le permite estar en todos los torneos del PGA Tour. ¿Ya tiene algún plan para lo que viene en la temporada?



Por ahora, The Players esta semana. El siguiente torneo es el Valspar, está por definir, tomaré una decisión un poco más tarde esta semana. Ya no jugaría en República Dominicana. Esa misma semana está el Match Play, al que no entraría a no ser que gane The Players o que gane en Tampa, así que ahí tendría unos días de descanso. Y luego, más o menos en un mes, voy a San Antonio. Ese es el plan a corto plazo. Esta semana me cambió la vida. Ya uno puede estar en torneos más grandes. He escuchado de varias personas que cuando uno gana en el PGA Tour, eso no se lo quita nadie. Estoy seguro de que con mi equipo de trabajo vamos a hacer las cosas mucho mejor.



¿Cómo es su idea de hacer un campo público en Medellín para promover el golf allá?



Eso todavía está muy en el aire. Es algo que no es fácil, pero creo que sí podemos hacer algo al respecto. En Medellín hay pocos lugares para jugar, en Bogotá hay un poco más. En Medellín hay que tener una membresía y un club para poder jugar. Es una idea que ojalá podamos hacer realidad en el futuro. Queremos que el golf en Colombia crezca, es un deporte muy limitado. Hay que ser agradecido y ojalá Colombia pudiera ser un poco como lo que tiene Argentina, donde hay muchas más campos públicos y eso hace que mucha más gente quiera jugar.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

