Cuando se apuntó un birdie en el hoyo 15, en el último torneo de la temporada, en Korn Ferry Tour Championship, Nicolás Echavarría miró por primera vez el tablero en toda la jornada. Pensó que había subido más. Habló con su cadi, Fabián Azcárate, y empezó a hacer cuentas: si hacía par en los tres hoyos siguientes, no le alcanzaba para entrar al PGA Tour.

Entonces, Nicolás dio una lección de tranquilidad. Fue tiro a tiro, logró otro birdie, en el 17, y así, aseguró su tarjeta y se convirtió en el quinto colombiano en convertirse en jugador del PGA Tour, el circuito más importante del mundo del golf.



“La verdad, no es que no me lo venía venir, porque para esto estamos trabajando y entrenando, pero fue en un día que cambió todo. Es difícil asimilarlo, pero hay hacerlo rápido, porque la temporada ya comienza la próxima semana”, le dijo Echavarría a EL TIEMPO.

El trabajo para conseguir la tarjeta del PGA Tour



En la temporada regular estuvo cerca de los 25, pero no entró. ¿Cómo planeó el remate?



Lo tomé de buena manera, eran más oportunidades. No gané, no tuve un segundo lugar, no me alcanzaba. Pero lo manejé bien, no tenía nada que perder: si tenemos tres buenos torneos, un buen torneo, se iba a dar la oportunidad. Se dio en el último.



¿Qué tanto un jugador como usted está pendiente de la tabla y de la proyección hacia la tarjeta?



Es una buena pregunta, porque es situacional y es personal. Hay gente que sí mira el tablero, otra que no se fija y que se concentra en su juego. Es muy importante, eso sí, que el cadi esté mirando cómo va la tabla, porque dependiendo de cómo esté, tiene que cambiar la estrategia, si hay que ser más agresivo o más conservador. Yo venía tranquilo no quería pensar en nada distinto que el siguiente tiro.



Fabián Azcárate, su cadi, ha sido clave en este proceso.



Yo a Fabián le debo todo. Yo a él lo llamo ‘el capitán del barco’. Somos un equipo. Él me conoce mejor que casi nadie, paso mucho tiempo con él, llevamos cinco años como equipo, es la pieza más importante de mi equipo de trabajo y tengo ciento por ciento confianza en él.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Echavarría Foto: Mike Mulholland. Getty Images/AFP



¿Qué tanto ayudó haber tenido contacto, en las tres semanas finales, con Camilo Villegas y Marcelo Rozo, que estaban también buscando la tarjeta?



Mucho, son un gran apoyo. A Camilo no lo habíamos visto en todo el año, él estaba en el PGA Tour. Y en el primer torneo, en Idaho, me tocó jugar las tres primeras rondas con Camilo, que es bastante raro que suceda. Aprendí mucho de él, le hice preguntas, le pedí consejos. El lunes me llamó, me felicitó. A Camilo siempre lo he visto como un héroe y puedo contasr con él cuando lo necesito. Con Marcelo tuvimos un buen apoyo el uno con el otro todo el año.



¿Qué significa esa imagen que dejó Camilo Villegas en el PGA Tour?



Te lo pongo así: hay cosas en la vida cuando pasan que uno se acuerda siempre qué estaba haciendo. Yo me acuerdo exactamente qué estaba haciendo el día que Camilo ganó su primer torneo en el PGA Tour. Por Camilo, creo que me volví profesional, vi que esto se puede volver una carrera si trabaja duro y de esfuerza. Camilo siempre ha sido un ejemplo para mí. Tristemente la gente tiene memoria corta y no se acuerda qué tan grande fue Camilo, pero para los golfistas profesionales colombianos nunca se nos va a olvidar todo lo que ha hecho. Todavía tiene con qué llegar a ese nivel alto que tenía antes. Ojalá pueda competir con él en bastantes torneos, él ha sido una pieza fundamental para lo que soy hoy.



Su hermano, Andrés, también pudo llegar al PGA Tour. ¿Qué tanto aprendió de sus experiencias?



Mucho. Andrés es una guía para mí, es una persona que sabe demasiado del golf, que si tengo alguna duda, alguna pregunta técnica, lo puedo hacer con él. Él está dedicado más a dar clases que a jugar, pero siempre lo tengo cuando necesito un consejo.



Sebastián Muñoz había sido el último en llegar. ¿Qué tanto contacto ha tenido con él?



Con Sebastián jugué mucho en la universidad y antes de venir acá, él es uno o dos años mayor que yo. Me escribió cuando tuve ese gran domingo. Me pudo muy contento que después de lo que hizo Camilo, Sebastián haya logrado lo que tiene. Ya se la creyó, es de los mejores del mundo y espero que en el futuro estemos compitiendo en los torneos más grandes uno con el otro.



¿Cómo es su equipo de trabajo? Cuando Muñoz llegó, tuvo que hacer cambios en eso.



Esa es una de las claves mas importantes de este año: he estado más organizado, creyéndole full al equipo de trabajo. Tengo un preparador físicoque está en Jacksonville; tengo dos profesores, Hernán Rey, un argentino que está acá conmigo, y Jorge Mesa, que está en Bogotá; tengo el psicólogo, que se llama Antonio Herrán. A ellos les creó al ciento por ciento. No creo que vaya a cambiar mucho porque no veo la necesidad, seguir en lo que voy ,confiar en ellos t salir adelante.



El trabajo mental ha sido clave para lo que logró. ¿Tiene alguna fórmula?



No hay una manera de hacerlo. El golf es tan largo y hay tantos momentos de silencio que si uno no está tranquilo adentro y afuera del campo va a ser mas difícil. Vengo casi un año y medio trabajando con Antonio y en lo que más nos hemos enfocado es en la importancia de aprender a respirar. Uno cree que es solo inhalar y exhalar, pero hay mucho más allá adentro, poder tener un control sobre el cuerpo cuando estás encima de la bola.



Llega al PGA Tour en medio de una coyuntura: muchas figuras se están yendo al LIV Golf de Arabia Saudí.



Creo que el PGA T our nunca se vio venir esto: llevan haciendo y manejando el golf por mucho tiempo y les entró una competencia. Están pasando un momento difícil, pero como jugador, y no sé si todos piensen de la misma manera, es lo mejor que puede estar pasando porque hay competencia. Ellos quieren mostrar que el PGA Tour es el mejor lugar para competir y nos están dando las condiciones para mejorar. Creo que es el mejor momento para ser profesional de golf.



Muñoz fue seleccionado para la Presidents Cup. ¿Se ve haciendo lo mismo en un futuro cercano?



Esa es una gran meta para mí, en dos años estar compitiendo en la Presidents. Mito lo hizo, entró al Tour el año pasado y ya está. Es algo que todo latino sueña. Si sigo confiando en mi proceso y que puedo jugar en el nivel mas alto, va a suceder.

Echavarría habla de otros colombianos referentes en el PGA Tour



En una frase, defina a los otros colombianos que estuvieron en el PGA Tour: Rogelio González.



Fue profesor mío. Fue el que me enseño a jugar golf. Rogelio, mas que profesor, tiene una mente impresionante: uno podía estar desbaratado, pegándole pésimo, y hay algo con su energía que va a recibir clase con él y le pega como nunca. Le agradezco por todo lo que me enseñó.



Eduardo Herrera.



Ediuardo vive en Orlando,,tengo contacto con él, es una gran persona. Es una leyenda, sobre todo en Japón: un día jugábamos un mundial juvenil allá y se nos acerca un señor. Ve la bandera y nos duce “Eduardo Herrera”. Nosotros le respondimos “Sí, Eduardo Herrera, y el nos dice “legend, legend”.



Camilo Villegas.



Camilo es único. La forma como ha podido ganar, a pesar los altibajos que ha tenido, es una mente muy fuerte, También trabajo con Rogelio. Es un ejemplo para mí.

Facebook Twitter Linkedin

Camilo Villegas es el gran referente de Nicolás Echavarría. Foto: Milton Díaz - EL TIEMPO



Sebastián Muñoz.



Sebastián tiene un potencial impresionante. La mejor parte de su juego son los hierros largos, la forma como hace contacto con ellos, le pega increíble a la bola. Va a competir en la Presidents y Camilo va a estar de vicecapitán. Va a ser lindo ver esa dupla llevando la bandera de Colombia.



¿Cómo se ve en un año, luego de su primera temporada?



Con el pelo un poco más corto, lo tengo mu ylargo (risas)... No he planeado, no he visto las metas exactas, pero Nicolás va a estar más listo, más preparado, es un lugar donde quepo, me siento cómodo y sería muy lindo tener una victoria en mi primer año.



¿A quién ve con proyección para llegar al PGA Tour?



Creo que son muchos, Camilo Aguado, Santiago Gómez, Ivan Camilo Ramírez, pero sobre todo Marcelo Rozo, cada vez tiene más experiencia, cada vez está mas preparado y creo que el proximo año va a estar en el PGA TOur.



La temporada está encima y el arranque va a marcar mucho de los objetivos. ¿Ya tiene alguna planeación?



Sé que entro a los dos primeros torneos. Hay que ir tomando día a día, no preocuparse por eso. Hay torneos a los que tengo que ir a jugar el monday qualy, otros que son invitacionales y de ninguna manera voy a entrar. El viernes nos vamos a California, tenemos un par de reuniones los jugadores del PGA Tour que nunca habíamos estado y el lunes empieza la preparación del torneo.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc