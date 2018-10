Nicolás Echavarría gana el San Luis Championship

Líder por cinco golpes al iniciar la jornada final del San Luis Championship, el colombiano Nicolás Echavarría defendió con éxito la cima del tablero de líderes para ganar por cuatro golpes y convertirse en el nuevo número uno de la Orden de Mérito del PGA TOUR Latinoamérica. La victoria en este evento fue la segunda de su carrera en el Tour, en donde hace solo 21 días había ganado el São Paulo Golf Club Championship.

Echavarría hizo 2-bajo par 70 en la ronda final para terminar su gran semana de golf con un total de 19-bajo par 269. Con esa marca, el campeón mejoró en diez golpes el récord de 72 hoyos del torneo y del campo de La Loma Club de Golf.



El mexicano Raúl Cortés, quien hizo siete birdies en los primeros 13 hoyos, llegó a recortar la diferencia a dos golpes, pero hizo dos bogeys en los últimos cinco para hacer 67 golpes y acabar segundo en solitario con 15-bajo par.



Un golpe más lejos, también con ronda final de 67 golpes, el tercer lugar fue para el estadounidense Austin Smotherman, quien sumó su tercer top-3 de la temporada. El cuarto lugar, con 13-bajo par, se lo dividieron los estadounidenses Sam Fidone, 68, Eric Steger, 70, Corey Pereira, 70, y el australiano Harrison Endycott, 69.



“¡Feliz de ganar! ¡Ganar lo resuelve todo!” exclamó el campeón de 24 años sobre la valiosa victoria que incrementó sus ganancias en el año a US $84,516 dólares para una ventaja de $14,125 sobre su compatriota Marcelo Rozo, quien descendió a la segunda casilla en el ranking que define el ascenso al Web.com Tour.



En el top-2 de la Orden de Mérito, Echavarría y Rozo han ganado los últimos tres torneos de la gira, lo cual representa un orgullo adicional para el golf colombiano. “Me alegró mucho el triunfo de Marcelo y me encantaría que termináramos haciendo el 1-2 en la Orden de Mérito. Esto es muy bueno para nuestro país, para el golf colombiano que ha sido muy bien representado por Sebastián Muñoz y Camilo Villegas los últimos 15 años. Estamos tratando de llegar al nivel en que ellos están, representando al país de la mejor manera que podemos”, dijo el jugador originario de Medellín.



Echavarría venía de hacer 63 golpes en la jornada del sábado y comenzó la ronda final al mismo paso. Con cuatro birdies consecutivos entre los hoyos 3 y 6 mejoró a 21-bajo par y tomó una ventaja de ocho golpes. A esa altura, daba la impresión de que el resto de su día sería un paseo por el par-72 que diseñó Jack Nicklaus, pero surgió el mexicano Cortés con un ataque que inquieto al joven cafetero.



Luego de hacer tres birdies por la vuelta del 1, Cortés perdía exactamente por ocho, pero hizo cuatro birdies en fila del 10 al 13 para ponerse 17-bajo par. Con Echavarría haciendo bogeys al 10 y al 12, la diferencia súbitamente se recortó a dos.



Después de que ambos le hicieron bogey al 14, Echavarría pudo enterarse de cómo marchaban las cosas. “Revisé como íbamos en el hoyo 15 y vi que tenía dos de ventaja después de hacer tres-putts en el 14 y no fue una sorpresa agradable”, dijo Echavarría. “Cuando él hizo bogey en el 16 eso me dio un poco más de margen y pude resolver al final de la ronda”.



Con el bogey de Cortés en el 16, Echavarría se puso adelante por tres. Con esa ventaja llegó al 18, en donde cerraría con birdie para establecer el margen final en cuatro.



“Estoy muy feliz. Poder ganar dos torneos (del Tour) en tan poco tiempo es algo muy importante para mí. He sumado una buena cantidad de dinero para colocarme de primero en la Orden de Mérito, que era la meta al comienzo del año. Hay que seguir trabajando, seguir luchando, que voy por buen camino”, concluyó el campeón sobre la carrera por dar el salto al Web.com Tour, el siguiente paso en el camino al PGA TOUR.



El PGA TOUR Latinoamérica se dirige ahora a Santiago de Chile, en donde este jueves 11 de octubre dará inicio el Volvo Abierto de Chile. El decimotercer evento de la temporada se jugará en el Club de Golf Mapocho, el único campo público del país. Este será el regreso del Abierto de Chile al Tour, ya que había sido parte de la gira durante tres temporadas consecutivas entre 2013 y 2015.