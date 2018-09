Nicolás Echavarría, campeón del Sao Paulo Golf Club Championship

Con un total de 19 bajo par 265, el colombiano Nicolás Echavarría dominó de principio a fin el Sao Paulo Golf Club Championship, décimo evento de la temporada 2018 del PGA TOUR Latinoamérica y cuarta parada del Bupa Challenge.



Su última tarjeta de 67 golpes le permitió imponerse al final de cuentas por un golpe sobre el argentino Augusto Núñez, quien apretó el acelerador firmando un 66 en la tarde de este domingo.

Con un total de 14-bajo par 270, el estadounidense y ahora No.2 de la Orden de Mérito Austin Smotherman ocupó la tercera posición. Los estadounidenses Evan Harmeling (65), Eric Steger (69) y Michael McGowan (71) cerraron el top-5 en el São Paulo Golf Club con scores totales individuales de 13-bajo par 271.



Por su parte, Tyson Alexander terminó en el puesto 19 con un total de 5-bajo par 279. El estadounidense sigue una semana más al frente de la Orden de Mérito pero ahora con una diferencia de $2,702 dólares sobre Smotherman, campeón del Abierto Mexicano de Golf.

“Me siento feliz. Fue algo raro con todas las suspensiones que tuvimos, pero así es esto. Hoy jugué 33 hoyos y aunque estoy muy cansado, me siento increíble. Lo di todo en un campo como este que estaba es excelentes condiciones”, aseguró el campeón, quien escaló al cuarto lugar de la Orden de Mérito.



La ronda final estuvo cargada de dramatismo, en especial en los últimos hoyos. Luego de salvar un par desde el búnker, Nicolás tenía en la cabeza hacer pares en lo que restaba y esperar que Núñez no hiciera birdies.



Sin embargo, Núñez no tenía otra idea en la cabeza que atacar. El de Tucumán, Argentina, apretó a partir del 16 y con un cierre espectacular de tres birdies seguidos, obligó a Echavarría a fabricar un espectacular birdie en el 18 ante una fanaticada enardecida.

“En el 18 la pelota de Augusto y la mía estaban casi a la misma distancia. Él me dijo que pegara primero y que cerrara ahí. Me dejó sorprendido su reacción y le di con confianza. Afortunadamente entró y grité como nunca”, sostuvo Echavarría, quien aseguró su primera victoria en dos temporadas como miembro del Tour.



Echavarría se convierte en el cuarto jugador en ganar de punta a punta un torneo de PGA TOUR Latinoamérica. Los otros tres jugadores fueron los estadounidenses Tee-K Kelly (Puerto Plata DR Open 2017), Jared Wolfe (BMW Jamaica Classic 2017) y Brian Richey (RDV Punta del Este Open 2017).



Adicionalmente, el graduado de Arkansas Univerity entró en la historia del Tour como el octavo colombiano en ganar al menos un torneo. Entre los campeones está su hermano mayor Andrés, quien se coronó en la edición 2016 del Colombia Classic. Los otros cafeteros son: Marcelo Rozo (ostenta dos títulos), Óscar Álvarez, Manuel Villegas, David Vanegas, Ricardo Celia y Diego Velásquez.



“Mi hermano tiene mucha experiencia y trato de pedirle muchos consejos. Estuvo tres años en el Web.com Tour y sabe bien como jugar un campo como este. Lo escuché como siempre y le agradezco estar aquí en este momento tan especial”, concluyó Echavarría al final de la tarde de domingo.

