El colombiano Nicolás Echavarría está listo para encarar su segunda temporada en el PGA Tour, un circuito lleno de cambios y marcado por el cisma que significó la partida de muchas de sus figuras, entre ellas, su compatriota Juan Sebastián Muñoz.

Pasó muy poco tiempo desde su debut en el circuito para que el antioqueño anotara su nombre en la lista de jugadores que han ganado al menos un torneo en este circuito.

Lo hizo el pasado 5 de marzo, cuando se coronó campeón del Puerto Rico Open.

Para hacerse a una idea de lo que tardó en ganar, la primera victoria de Echavarría llegó cuatro meses y medio después de su debut en el PGA Tour. Camilo Villegas, el jugador más exitoso de la historia de Colombia, se demoró casi tres años, y Muñoz, incluso, perdió la tarjeta y luego la recuperó antes de conseguir su primer título: pasaron dos años y medio.



Sin embargo, después de su primer título, Echavarría no pudo estabilizar su rendimiento: jugó 15 torneos y solamente pudo pasar el corte en dos. Eso lo dejó por fuera de los playoffs de la FedEx Cup.



Esta semana, Echavarría regresó al campo en el que debutó en el circuito, el Country Club de Jackson (Misisipi) para jugar el Fortinet Championship, el primero de una serie de torneos que, en la práctica, son una extensión de la temporada 2022-23.

Este certamen es el primero de los siete de la llamada Fall Series, en la que los jugadores que quedaron por fuera de los 50 mejores de la temporada podrán mejorar su estatus. Echavarría está en el puesto 107.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Echavarría Foto: Kevin C. Cox. Getty Images. AFP



“Me siento bien. La situación es realmente diferente, en comparación con lo que viví el año pasado cuando debuté allí. Ya conozco la cancha, estuve trabajando con mi coach, Hernán Rey, y creo que mi juego está bien para pelear por más eventos, lograr superar más cortes y ascender tanto en el ranking mundial como en la FedEx”, dijo Echavarría en un comunicado de prensa.



En entrevista con EL TIEMPO, el antioqueño habló de su presente y su futuro, al hacer un balance de su primer año en el circuito.



¿Qué sensaciones le dejó la primera temporada en el PGA Tour?

Un poquito de altibajos. Las cosas hubieran podido ser un poquito mejor, me hubiera gustado terminar un poco mejor la temporada. Hay un par de cositas con el juego que no me dejaron jugar bien los primeros días, pero en resumidas cuentas fue un año de experiencia que me permitió conocer el PGA Tour. Se ganó, así que tenemos dos años más. Esta temporada creería que va a ser más pareja, con menos cortes fallados. Pero en resumidas cuentas, fue un año bueno: si me hubieran dicho hace un año que iba a estar en el PGA Tour y que iba a ganar un torneo, lo hubiera tomado sin ninguna duda. Creo que es un año positivo.



La victoria le dio una tranquilidad para jugar y no estar pensando en retener la tarjeta.

Gracias a esta victoria pude competir en mi primer Major y clasificar a otro. Son experiencias que quedan, vamos mejorando no solo adentro, sino afuera del campo. Tener un equipo de trabajo que es tan importante para un golfista, son tantos años de carrera. El balance fue de mucho aprendizaje, diría.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Echavarría Foto: Kevin C. Cox. Getty Images. AFP

¿Qué pasó en el remate de la temporada, el cual fue tan difícil por la cantidad de cortes fallados?

Creo que estuve medio frío con el putt, que había sido mi parte más fuerte el año pasado. A principio de año también estaba poteando bien. Fue algo un poquito técnico y un poquito mental que el putt no nos acompañó al final. Era difícil arrancar los torneos bien, en vez de arrancar con un par de birdies se venía un bogey después que lo dejaba a uno un poquito aburrido y sin poder coger la confianza, porque le estaba pegando bien a la bola. Las estadísticas desde el tee y con los hierros fueron buenas todo el año. No pude potear bien, pero son cositas que pasan, que la bola no quiere entrar al hoyo, y por eso hay que tener un poquito de paciencia. No siempre jugando con todas las partes del juego al 100 uno puede jugar bien, uno puede hacer buenas rondas, buenos torneos. Hay que aprender a pasar la página y aprender a salir de los bajones.



¿Cuál fue la mayor enseñanza del primer año?

Creo que son esos picos emocionales que le quedan a uno después de ganar o de tener buenos torneos. Estos jugadores que llevan tantos años acá saben que después de una semana muy buena hay que cerrar ese capítulo y empezar a trabajar, porque se comienza de cero. Considero que me quedé un poquito en ese alto de haber ganado, en ese momento bueno, y no pude estar en el presente de estar compitiendo. Tuve un desgaste físico y mental después de haber ganado y después de haber jugado tres semanas seguidas. Creo que si pudiera volver a hacerlo, habría descansado al menos una semana para poder empezar de cero. Quedan mucho más cosas buenas que malas.



La temporada pasada fue atípica. Muchos jugadores se fueron al LIV Golf, empezando por Juan Sebastián Muñoz. ¿Cómo afectó eso al ambiente del PGA Tour?

Creo que obviamente es una decisión que toman ellos, son diferentes formas de ver lo que uno quiere hacer. Hoy hay varias incertidumbres: qué va a pasar con esos jugadores, qué va a pasar con el LIV y si va a haber alianzas con el PGA Tour. Pero uno sí se da cuenta de que esas grandes superestrellas no estaban. Uno sí pudo notar es que se creía que en el PGA Tour las decisiones las tomaban los jugadores y no es así. El comisionado del PGA ha pasado momentos difíciles, se critica mucho lo que hace. No quisiera estar en esa posición de tomar decisiones en este momento.

Facebook Twitter Linkedin

Nicolás Echavarría Foto: Alex Bierens de Haan. Getty Images/AFP

Jugó dos ‘Majors’ en su primer año, el PGA Championship y el US Open, pero no pudo pasar los cortes. ¿Qué le dejaron esas experiencias?

Es un golf diferente el que se juega, me di cuenta de que la preparación tiene que ser diferente. Uno juega un poco más a la defensiva, a hacer pares, en esos torneos los pares son muy positivos. Se siente un poquito más el ambiente pesado y además se veían esas caras del LIV que ya nos estábamos acostumbrando a no ver. Son lugares que uno no conocía antes y nunca había visto, no tenía experiencia, no había experiencia de esos campos. Pero fue una gran experiencia haber podido competir en esos dos Majors.



A pesar de su primer triunfo en el PGA Tour, no le alcanzó para llegar a los playoffs.

Se cambió el formato. Si el año pasado hubiera estado en la posición en que terminé, podría haber jugado los playoffs, pero al haber reducido a 70 jugadores, no pude clasificar. Era una de las metas del año, y sobre todo después de haber ganado se siente que pude haber dado un poquito más para haber podido entrar, pero no es fácil poder llegar hasta allí. Son cosas buenas y cosas malas que uno aprende.

¿En qué trabajó durante el mes y medio de receso y cómo preparó lo que viene?

Todavía quedan unos torneos comenzando en septiembre, voy a estar en seis. Tuve que prepararme de una manera diferente, pensando en la parte física. Cuando se juega tantas semanas seguidas, uno se da cuenta del desgaste del cuerpo.



¿Cómo es su calendario en el resto del año?

Jugamos en Napa ahora, después hay unas semanas libres y luego vienen tres torneos seguidos, pero todo esto será preparación para enero. El haber ganado me da cupo para jugar en Kapalua, en donde solo pueden competir los que ganaron. Esa es la ilusión para lo que viene.





JOSÉ ORLANDO ASCENCIO

Subeditor de Deportes

@Josasc

Más noticias de deportes