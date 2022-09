El boxeo, y en general todo el deporte, trae cosas curiosas todos los días, pero lo que ocurrió en Canadá en la pelea entre Simon Kean y Newfel Ouatah no tiene antecedentes.

Todo se preparó de la mejor manera para una buena velada, pero al final resultó un fiasco, en cuanto a la pelea de los dos púgiles nombrados se refiere.



Una vez sonó la campaña los dos boxeadores fueron al encuentro, pero el combate solo duró dos segundos, no era para menos.



Newfel Ouatah fue el perdedor, fue noqueado, pero no recibió ningún golpe por parte de su oponente.

¿Qué pasó?



Resulta que se arrodilló y levantó el brazo. El árbitro le hizo el coteo, se paró y decidió dar por terminada la pelea.



Sucedió en el Montreal Casino. Los espectadores salieron aburridos, pues pagaron un dineral para ver un buen combate, pero eso no ocurrió. El juez le preguntó la causa de la reacción, pero no se supo.



Minutos después se conoció la información. Resulta que Ouatah no obtuvo el permiso de la Federación Francesa de Boxeo para el combate.



El tema es que fue noqueado en junio pasado y la reglamentación advierte que no puede volver a competir durante los próximos seis meses.



“Recibí esa mañana una carta de la federación diciéndome que no contaba con seguro en caso de alguna desgracia en la pelea y que ellos no se harían responsables. En el boxeo hay quienes tienen muchos privilegios, yo no soy de esos. Si me vieron arrodillarme fue como protesta", dijo en Espn.



