Durant mantiene a los Nets en ventaja en su serie en la NBA

De la mano del astro Kevin Durant, los Brooklyn Nets prendieron la pólvora contra los Milwaukee Bucks al vencerlos este lunes 125-86, para poner la serie semifinal de la Conferencia Este de la NBA 2-0 a su favor.

Si quisieran mandar un mensaje a la competencia en estos playoffs, los neoyorquinos no lo harían mejor, ya que hasta ahora son inexpugnables, confirmando que son los grandes favoritos para suceder a Los Angeles Lakers en el trono de la NBA.



(Lea también: Titanes, el gran dominador del baloncesto colombiano: ¡tetracampeón!



El sábado, Brooklyn había esperado a que se acelerara el tercer cuarto. Esta vez, el equipo entrenado por el canadiense Steve Nash prendió la chispa desde el principio. Los Nets se fueron al descanso intermedio con amplia ventaja de 65-41, sellando así el destino del encuentro.



Este primer período fue un festival, mezclando eficiencia, en particular en tiros de tres puntos con nueve en 17 intentos (21 en 42 al final del partido). Durant tuvo una noche espectacular con 32 puntos, su escolta Kyrie Irving le siguió con 22 tantos y las impresionantes volcadas de Blake Griffin.



Brooklyn ofreció entonces el lujo de ofrecer tiempo de juego a la banca, oportunidad que aprovechó Timothé Luwawu-Cabarrot con tres puntos y una asistencia en siete minutos.



(Además: Scaloni y las dificultades de enfrentar a Colombia)



La calidad de juego ofensivo que ofrece Nash -quien fue uno de los embajadores más importantes en su época de jugador, galardonado con dos trofeos de MVP-, su variedad y su eficiencia son un modelo de juego.



El camino es obviamente todavía largo y será necesario que los Nets ganen primero un título, para entrar en la discusión con el período de los Lakers con Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar o los Warriors de un "Big3" que fue parte Kevin Durant con Stephen Curry y Klay Thompson.



Pero ciertamente están tomando el camino correcto y muy rápidamente. Habiendo dicho eso, uno casi habría olvidado que esta armada carece de uno de sus mejores elementos, en la persona de James Harden.



(En otras noticias: ¿Cuántas veces le ha ganado Colombia a Argentina?)



Sufriendo del tendón de la corva derecho, su ausencia es indefinida, lo que no es tranquilizador, sobre todo cuando se trata de una recaída tras el desgarro muscular que lo había mantenido alejado de las canchas durante cinco semanas en primavera.



Pero Brooklyn no está sufriendo en absoluto por el momento en una serie donde la defensa de los Bucks toma agua con demasiada facilidad. El griego Giannis Antetokounmpo terminó con 18 puntos y 11 rebotes y sus compañeros tendrán que realmente reforzar su juego y también mostrar algo más ofensivamente.



El tercer juego de esta serie al mejor de siete encuentros será el jueves en Milwaukee.



DEPORTES

Con AFP