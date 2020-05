El final: últimos capítulos de 'El último baile' de Jordan y los Bulls

The last dance, el documental sobre la vida de Michael Jordan expone sus últimos capítulos, 9 y 10, este lunes en Netflix.

Sin duda, ha sido el producto deportivo de más impacto en España durante la pandemia. Millones de personas han conocido por fin al auténtico Michael Jordan. Un tipo peculiar. Exigente, estricto, riguroso hasta el extremo con sus compañeros. Una joya en el parquet, pero difícil de aguantar en el día a día.



Ganaba títulos a cambio de un régimen de exigencia severa a todo el equipo. Era un líder ambicioso. Un líder para estudiar en Escuela de Negocios. Desde la jerarquía de sentirse el mejor, exprimió a todo el equipo de los Chicago Bulls.Incluido su socio Scottie Pippen. Sacó lo mejor, el mejor zumo a todos.



Jordan era el número uno y en cada entrenamiento, según ilustra su documental, él era una mosca cojonera para sus compañeros. Michael Jordan siempre buscó la excelencia. Es la obligación de los más grandes. Dar ejemplo, elevar el nivel de intensidad. No permitía un segundo de relax.

Michael Jordan fue catalogado como el mejor jugador en la historia de la NBA.

The last dance' no es un publirreportaje. El género del reportaje es algo muy serio que se estudia en las Facultades de Periodismo. A veces se manosea y se confunde. Michael Jordan podía haberse prestado a un perfil narciso, a presumir del clásico ¡qué guapo soy y qué tipo tengo¡ y pasar por las cámaras del director Jason Hehir pidiendo un masaje por la espalda.



Pero no. No quiso replicar lo que las celebrities cuentan en sus redes sociales, herramientas promocionales.No a los asuntos banales, triviales y sin sustancia. Quizás porque Michael Jordan no lo necesita.

'El último baile' deja entrar a aquellos que tuvieron problemas con Jordan en un ejercicio de neutralidad sin precedentes. Aborda asuntos delicados como la muerte de su padre, asesinado en Carolina del Norte o su relación de odio con Isiah Thomas.



