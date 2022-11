Es un ejemplo de tenacidad, de querer salir adelante, luego de superar adversidades, de días de dolor, llanto y de tomar una decisión que implicaba quedarse si uno de sus miembros inferiores, pero así ha sido la vida de Nelson Cardona, lleno de retos que parecen inalcanzables, pero los que ha logrado superar.

Por ser caldense conocía todos los secretos de los caminos del ascenso hacia el Nevado del Ruiz, pues en una época fue guardabosques del lugar. Sin embargo, el destino le tenía algo para él, y no muy bueno, la verdad.



El 2 de marzo de 2006, Nelson caminaba por una ladera, un sitio por el que se podía acceder con los ojos vendados, pero la confianza lo traicionó.



Unos días antes, Cardona estuvo en un sitio a nivel del mal y se olvidó que esos cambios bruscos de altura pueden perjudicar a una persona. Se quitó la cuerda y se paró cerca de un abismo. Sufrió un mareo, no pudo controlar su cuerpo y rodó 18 metros.

Nelson Cardona invita a levantarse de estos momentos difíciles y que la adversidad es el mejor maestro de la vida. Foto: Cortesía



No perdió el conocimiento. Cuando cayó no sintió dolor alguno, pero no fue sino que se le despertara y fue insoportable. Sufrió lesiones de consideración: fractura doble de pelvis, pérdida de la dentadura, cinco fracturas maxilofaciales, la pierna derecha se le astilló, y ahí comenzó su calvario.



Pasó de quirófano en quirófano. Así se la pasó por varios días. Se sometió 18 veces a operaciones y a pesar de eso su recuperación no fue la mejor, las secuelas de los golpes fueron durísimas.



Le parecía imposible que pasara por esos momentos, pero le tocó y lo asumió. Nelson se destacó porque ascendió a cumbres importantes, como el Everest y el Aconcagua, pero verse en cama, sin poder volver al deportista que era antes lo puso a pensar.

Dolorosa decisión



La pierna derecha no le funcionaba. Los tratamientos a los que se sometió no dieron el resultado esperado. Esa extremidad le quedó siete centímetros más pequeña que la izquierda y comenzó ‘Cristo a padecer’.



Los médicos lo invadieron de tornillos. Su vida había dado un giro de 180 grados y pensó hasta lo peor, tanto, que escalar las montañas, que era su trabajo, su vida, pasó a un segundo plano y varias ideas pasaron por su cabeza.

“Hoy sigo pensando lo mismo, que la adversidad son el mejor maestro". FACEBOOK

Una de ellas, amputarse la pierna. No era descabellado pensarlo, para nada. Nelson lo discutió con su familia, pues la vida le podía cambiar y no seguir sufriendo.



Y eso hizo, luego de hablar con personas expertas y de concluir que era la mejor decisión para hacer lo que lo apasionaba: escalar, los médicos le quitaron media pierna y comenzó el proceso de adaptarse a una prótesis.



“Hoy sigo pensando lo mismo, que la adversidad son el mejor maestro. Es que cuando uno cree que está derrotado, que no tiene salidas, pues hay que levantarse. Yo aprendí de eso, de esas derrotas y hoy soy un hombre que no se amilana ante nada”, le contó a EL TIEMPO.



Y agregó: “No sabemos qué va a pasar, pero vamos a salir de esta. El pueblo colombiano está enseñado a pararse de las adversidades”.

Nelson Cardona y sus viejos amigos de aventura. Foto: Archivo / EL TIEMPO



Nelson Cardona cambió su vida, pero no la escalada. Vive en Suesca, Cundinamarca, un sitio en el que los aficionados van a subir muros. Con su prótesis escala, camina, dicta conferencias en universidades y a equipos de alto rendimiento, y conversa con la gente que lo aborda.



“Hay que pararnos y salir adelante, el fracaso es la falta de actitud”, advirtió, y eso fue lo que puso en práctica para salir adelante.

Tal vez se piense que con una prótesis queda el ser humano limitado, pero no, Nelson no es de los que se queda llorando sobre la leche derramada.



Cuando cumplió tres años del accidente logró la cumbre del Aconcagua, en 2010 escaló el Everest y en 2011 alcanzó la cima del Kilimanjaro, todo con la prótesis, algo que lo llena más de orgullos.



“Subí al Everest y lo bajé sin ningún problema. No fui el único en hacerlo con discapacidad, hay una luz al final del túnel”, contó.



“Dicto conferencias en tema organizaciones para empresas. Trabajo como speaker en empresas nacionales e internacionales para alineación de planes estratégicos, liderazgo y toma de decisiones”, indicó.



Nelson Cardona compara lo que le ha pasado con el diario vivir. Dice que escalar montañas es como escalar las metas personales y de las empresas.



“La superación es un tema de las conferencias, es hacerles entender a las personas cómo coger las dificultades en oportunidades, todo con el fin de extraer la mejor versión de un ser humano”, contó.



Cardona a veces devuelve la película y se acuerda de ese accidente que bien le pudo quitar la vida, pero cambió el ‘chip’ y sigue adelante.



“Claro, a veces pienso en eso, pero uno no puede vivir del pasado, hay que ver el día a día con miras al futuro. Las personas que hemos pasado por momentos difíciles debemos de ser inspiradoras de muchas otras gentes. El tema no son los golpes, las caídas, sino la falta de voluntad para salir adelante”, aseguró.



Hace poco estuvo en España, corrió la Cataluña Bike Tace, una competencia de ciclomontañismo aficionado durante tres días y en Colombia ha participado en la Leyenda de El Dorado, otra exigente carrera.



“A mi esposa, Adriana Restrepo, le gusta mucho el deporte. Es un gran apoyo, es gran parte la vitalidad que tengo y me da mucha fuerza y motivacional. Es la compañía, el apoyo, la inteligencia”, señaló.



Nelson tiene dos hijas, Sofía, de 20 años, y Salomé, de 30, que es capitana del ejército, ellas también son el impulso, por ellas vivió, por las dos tomó decisiones drásticas, como la de amputarse media pierna.



“Es que la vida nos enseña que a las dificultades hay que ponerles la cara, retarlas y vencerlas”, sentenció.

Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel