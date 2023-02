Stephen Curry tampoco no jugará este fin de semana con Golden State Warriors, en el reinicio de la actividad en la National Basketball Association (NBA), a raíz de la recuperación de su lesión.

Según el parte médico oficial entregado por la franquicia de San Francisco, el base "está haciendo un buen progreso y ha iniciado varios entrenamientos individuales en cancha que continuarán en los próximos días, por lo que será reevaluado nuevamente en una semana".



Curry se lesionó de la pierna izquierda y ya se ha perdido seis partidos con los campeones defensores.

Los partidos ausente

Stephen Curry. Foto: EFE

Así las cosas, ya se sabe en qué partidos estará ausente el deportista. Curry no estará presente en el regreso a la actividad de los Warriors.



Curry ya se perdió el juego de este jueves cuando su equipo visitó a Los Angeles Lakers de LeBron James, pero no es el único juego NBA que se perderá en los próximos días.



Tomando en cuenta el tiempo que se tomará el equipo hasta que sea reevaluado, el Chef no estará este viernes contra Houston Rockets.



El domingo seguirñá ausente, en el partido contra Minnesota Timberwolves, ambos en San Francisco.

Y la ausencia sigue. Curry no participará el miércoles primero de marzo ante Portland Trail Blazers.



El optimismo es que Curry podría estar de regreso el jueves 2 de marzo, cuando reciban a Los Angeles Clippers de Russell Westbrook.



