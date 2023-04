La NBA impuso este viernes una multa de 750.000 dólares a los Dallas Mavericks por "conducta perjudicial a la liga" en el partido con Chicago Bulls en el que reservaron a sus mejores jugadores para no ganar, quedar eliminados del 'play-in' y optar así a un puesto más alto en el draft.

"Los Mavericks violaron la política de descanso de los jugadores de la liga y demostraron a través de sus acciones y declaraciones públicas el deseo de la organización de perder el partido para mejorar sus opciones de mantener su elección de primera ronda en el draft de 2023", dijo la NBA en un comunicado.



"La liga no halló que los jugadores que participaron en el partido no jugaran para ganar", añadió. Con solo dos partidos en su calendario y con escasas opciones de llegar al "play-in", los Mavericks no contaron el pasado 7 de abril ante los Bulls con jugadores clave de su plantilla como Kyrie Irving, Tim Hardaway Jr. y Christian Wood.

¿y Doncic?



Además, Luka Doncic, su gran estrella, solo jugó en el primer cuarto y en los primeros segundos del segundo periodo. La franquicia texana acabó perdiendo 112-115 ante los Bulls y quedó de esa forma eliminada automáticamente de las eliminatorias por el título, lo que le permitía aspirar a una elección más alta en el draft.



Sin embargo, la NBA anunció poco después que había abierto una investigación para analizar la actitud del equipo liderado en los despachos por el propietario Mark Cuban y en los banquillos por el técnico Jason Kidd.



Joe Dumars, vicepresidente ejecutivo y jefe de operaciones de baloncesto de la NBA, dijo al anunciar la multa a Dallas que esa decisión de los Mavericks "socavó la integridad" de la liga. "Las acciones de los Mavericks fallaron a nuestros fans y a nuestra liga", agregó.



EFE