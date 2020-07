Russell Westbrook, estrella de la NBA, positivo por coronavirus

El base de los Houston Rockets Russell Westbrook, uno de los mejores jugadores de la NBA, anunció este lunes que dio positivo por coronavirus antes de viajar a la sede "burbuja" de Disney World (Orlando) y fue puesto en cuarentena.

El contagio de Westbrook se conoce a menos de tres semanas del reinicio de la temporada y cuando los 22 equipos que competirán ya están en el periodo de entrenamientos tras superar la cuarentena inicial en Disney World.



Dos de los 322 jugadores que fueron sometidos a pruebas de coronavirus a su llegada a Disney World el 7 de julio dieron positivo, informó este lunes la NBA, que recalcó que esas dos personas nunca llegaron a abandonar el confinamiento en sus habitaciones.



Los Houston Rockets se instalaron en su hotel de Disney World el pasado jueves sin Westbrook ni la otra estrella del equipo, James Harden. De Harden se desconocen los motivos de su ausencia pero Westbrook confirmó este lunes que, en su caso, fue debido a un contagio de covid-19 que espera que no le obligue a ausentarse del final de temporada, que arrancará el 30 de julio.



"Di positivo por covid-19 antes del viaje de mi equipo a Orlando", dijo Westbrook, de 31 años, en su cuenta de Twitter. "Me estoy sintiendo bien, estoy en cuarentena, y espero poder unirme a mis compañeros cuando se me autorice".



"Por favor, tomen este virus en serio. Tengan cuidado. íPónganse la máscara!", pidió el base, nueve veces elegido para el Juego de las Estrellas.



Las esperanzas de los Houston Rockets, que ocupan la sexta posición de la Conferencia Oeste, de competir por el anillo en Disney World se verían muy dañadas si no contaran con Westbrook, Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada 2016-2017.



El base llegó esta campaña a los Rockets tras 11 años liderando a Oklahoma City Thunder y está promediando 27,5 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias por partido.



En la temporada 2016-2017, Westbrook fue el segundo jugador en la historia de la NBA en promediar un triple doble (más de 10 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias por partido) desde el mítico Oscar Robertson en 1962.



Otros jugadores de la NBA contagiados por coronavirus en los últimos días han confirmado que no competirán en Orlando, entre ellos Spencer Dinwiddie y DeAndre Jordan, ambos de los Brooklyn Nets.



