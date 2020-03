La NBA seguiría parada hasta mediados de junio

La suspensión indefinida de la competición de liga de la NBA por causa del coronavirus complica cada vez más que sus estrellas puedan estar con el equipo de Estados Unidos en los próximos Juego Olímpicos de Verano de Tokio 2020, si al final se van a celebrar como las autoridades niponas y del Comité Olímpico Internacional (COI) mantienen.

De momento, la NBA este domingo ya ha dado a conocer la posibilidad de que la competición de liga, que fue suspendida el pasado miércoles, no se pueda reanudar hasta mediados o finales del próximo mes de junio, o que tal vez no se pueda completar.



(Le puede interesar: Este martes, día clave de decisiones para el deporte mundial)



La primera fecha de la posible vuelta a la competición, que barajó el comisionado de la NBA, Adam Silver, la de la próxima quincena de abril, cuando se cumpla un mes desde que ordenó la suspensión, comienza a ser algo "utópico", al menos por la manera como se desarrollan en la actualidad todos los hechos relacionados con la pandemia del coronavirus en Estados Unidos.



Lo anterior significa que las estrellas de la NBA, si están compitiendo este verano en la temporada regular y los playoffs, no podrán formar parte del equipo nacional en las fechas que están programados los Juegos Olímpicos, de 24 de julio al 9 de agosto.



(Lea también: Así pasa Nairo Quintana la cuarentena por el coronavirus)



De suspenderse por completo la temporada regular, entonces, de acuerdo al convenio colectivo, los dueños de la NBA tendrían la opción de no pagar los salarios a los jugadores que aún les toca recibir este año a los profesionales.



EFE