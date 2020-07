Millonaria cifra tendrá que pagar la NBA por la 'burbuja' de Orlando

El comisionado de la NBA, Adam Silver, había adelantado que montar la "burbuja" de Orlando, donde se espera reanudar la competición de liga interrumpida por la pandemia del coronavirus, les iba a costar "mucho dinero" y este miércoles ya se conoció que el gasto podría superar los 150 millones de dólares.

La cadena de televisión ESPN ha sido la fuente periodística que ha dado a conocer la información, dado que la competición se va a realizar en sus instalaciones del complejo que poseen en Walt Disney World Resort.



Le puede interesar: (Lío en deporte francés: ¡cuestionan 180 personas por violencia sexual!)



La NBA decidió que 22 equipos, con una delegación de 35 personas, incluidos jugadores y entrenadores, cada uno, se recluyan en tres centros turísticos del complejo de atracciones, que se encuentra cerrado al público, a partir de la próxima semana. Toda la actividad deportiva se va a desarrollar en siete canchas de entrenamiento y habrá otras tres principales donde se disputarán los partidos durante la cuarentena.



También proporciona comidas, pruebas diarias de coronavirus y otro soporte médico, seguridad, transporte y entretenimiento para más de 1.500 personas durante el desarrollo del nuevo calendario de competición que ha sido establecido con ocho partidos de temporada regular que definan los puestos finales de playoffs.



"Entra en juego que sentimos la obligación de nuestro deporte y de la industria de encontrar una nueva normalidad", declaró el martes Silver a la revista Time.



"No entra en juego en términos de dólares y centavos porque, francamente, no es tan económico para nosotros jugar en este campus. Es enormemente caro".



No se incluye en este gasto la pérdida de ingresos, porque los equipos no venderán entradas, que se calcula serán de 720 millones de dólares. La liga proyecta perder más de 1.000 millones en ingresos debido al coronavirus, dijeron las fuentes, incluso antes de considerar el costo de terminar la temporada en Orlando. Sin embargo, al jugar 88 partidos de temporada regular y cuatro rondas de playoffs, la liga se protegerá de tener unas pérdidas mayores.



Además, los jugadores retendrán más de 600 millones en salario que podrían haberse perdido si se cancela la temporada, y los equipos de la NBA protegieron importantes ingresos por los derechos de televisión que no hubiesen recibido con la cancelación.



De hecho, los partidos de la temporada regular que se van a disputar y la presencia de 22 equipos en lugar de los 16 que serán los que jueguen los playoffs, se debe a conseguir mayores ingresos de televisión por los contratos locales que tienen firmados.



EFE