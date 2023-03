"No hay debate. Cuando Pau se retiré tendrá su número en lo alto del pabellón". Lo dijo Kobe Bryant en el almuerzo de los Oscars 2018 al corresponsal de EFE en Los Ángeles Antonio Martín Guirado.

Ese vídeo fue clave en la ceremonia de la retirada de la camiseta de Pau Gasol. "El vídeo ha podido ayudar y propiciar este momento", asegura a EFE Guirado, quien desgrana cómo se gestaron 21 segundos que han dado la vuelta al mundo.



"Fue en un evento de la Academia de Hollywood previo a la ceremonia de los Oscars. En un almuerzo que reúne tradicionalmente a todos los nominados y lo que suelen hacer es que unen en las mesas a gente de diferentes campos", dijo.

Y agregó: "Por ejemplo, un director de cine puede estar rodeado de alguien de efectos especiales, con alguien de maquillaje, con alguien de vestuario... para que se conozcan un poco y hablen de su de su trabajo específico. Y ahí estaba yo, cubriéndolo como un año más".



Guirado señaló que cuando habló con la estrella, por esos días habpia mucho debate cuyo protagonista era Gasol.



"Gasol ya no estaba jugando en los Lakers, en un futuro merecería ese reconocimiento de retirarle la camiseta. Y dije bueno, pues esto hay que preguntárselo a Kobe, que juraría que no se había pronunciado al respecto. Y me acerqué", contó.



"Siempre digo que no es que tuviéramos amistad ni mucho menos, pero me reconoció por todos esos años en los vestuarios del Staples y me atendió fenomenal. Le hice una pregunta y lo dejó claro. Tal vez, ese vídeo no tenía que haber tenido el protagonismo que ha tenido, pero por desgracia ocurre esa tragedia y a falta de su presencia física queda ese mensaje", concluyó.



