La NBA se fundó en Nueva York el 6 de junio de 1946 como la 'Basketball Association of America', y adoptó su nombre actual en 1949, tras la unión de varios clubes de la desaparecida 'National Basketball League'.

Esta competición ha vivido una amplia y prolongada evolución a lo largo de 75 años, formando en la actualidad una liga compuesta por 30 franquicias, situadas en Estados Unidos y Canadá.

NBA: conozca un poco de su origen e historia

Michael Jordan, exjugador de Bulls. Foto: CJ Gunter / Archivo EFE

De acuerdo con la página oficial de la NBA, esta competencia se creó en 1946, en el 'Hotel Commodore' de Nueva York.



En una reunión impulsada por los propietarios de pabellones que buscaban una liga que se disputara en las noches, se instauraron las bases de la competición y las ciudades que la conformarían.

Boston, Buffalo, Chicago, Cleveland, Detroit, Indianapolis, Nueva York, Philadelphia, Pittsburgh, Providence, St. Louis, Toronto y Washington formaron la BAA (Basketball Association of America), lo que hoy en día se conoce como NBA.



El partido inaugural fue un New York Knicks vs. Toronto Huskies, el 1 de noviembre de 1946. Un partido que tuvo una visualización de aproximadamente 7.000 espectadores.

En la década de 1980, la NBA logra su momento más exitoso con el ‘showtime’ de Los Angeles Lakers, dirigidos por Earvin Magic Johnson,​ y la eficaz sobriedad de los Boston Celtics, liderados por el gran alero Larry Bird. La eterna rivalidad Celtics-Lakers se convirtió en un clásico de las finales de la NBA.



La irrupción del gran Michael Jordan, probablemente el mejor jugador de la historia de la NBA, ayudó a que el interés internacional por la NBA no decayera tras las retiradas de Bird y Magic.

Cómo funciona la temporada regular

Philadelphia Warriors fue el primer campeón y George Mikan el primer gran dominador con 5 anillos con Minneapolis Lakers. Foto: EFE

A lo largo de siete meses, las 30 franquicias se baten en una larga temporada regular, la fase que más tiempo ocupa de cada campaña. En ella se deciden qué equipos disputan los playoffs, qué franquicias van al play-in y el orden de elección de gran parte del Draft de la temporada siguiente, marcado en última instancia por la Lotería del Draft.



Cada franquicia disputa un total de 82 partidos en la temporada regular de la NBA. Una cifra total a la que hay que sumar el 'All-Star Weekend', el fin de semana de las estrellas.

Durante tres días, los mejores jugadores compiten en el 'Rising Stars Challenge', debatiendo el 'Concurso de Triples', 'Concurso de Mates', 'Concurso de Habilidades', 'Concurso ‘Shooting Stars’ y el 'All-Star Game', la gran cita del fin de semana entre los mejores jugadores de la liga.

Conferencia y divisiones

La NBA se divide en dos conferencias de 15 franquicias, Este y Oeste, que a su vez se fraccionan en seis diferentes divisiones de 5 equipos cada una.



En el Este encontramos las Divisiones Atlántico, Central y Sureste, mientras que en el Oeste conviven las Divisiones Noroeste, Pacífico y Suroeste.

Teniendo en cuenta que la NBA es una liga cerrada, sin ascensos ni descensos, está formada por 30 franquicias privadas. Cada una de ellas con un equipo en la competición y son reguladas por las reglas generales de la liga.



A lo largo de la historia han ido surgiendo nuevas franquicias, otras han ido desapareciendo y, en otros casos, han cambiado sus nombres y ciudades de juego.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

