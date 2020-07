Análisis: técnicos de la NBA confiesan cómo será el regreso de la Liga

¡Por fin! Llegó el fin de tres meses y medio de para absoluta. La NBA regresa este jueves en la impenetrable ‘burbuja’ de Disney World, en Orlando, Florida, que quiere aislar cualquier intento del coronavirus por tocar a las 22 delegaciones que participarán en la reanudación de temporada.

Será un frenético regreso del baloncesto estadounidense. Los 22 equipos (8 sin opciones de clasificación no estarán) disputarán un calendario comprimido de ocho partidos, cada uno, y los ocho mejores de cada conferencia, contando los resultados de la temporada antes del parón por el coronavirus, se clasificarán para las finales.



Los entrenadores Gregg Popovich (Spurs de San Antonio), Frank Vogel (Lakers de Los Ángeles), Nick Nurse (Raptors de Toronto) y Mike D’Antoni (Rockets de Houston) le respondieron unas preguntas a EL TIEMPO en ruedas de prensa exclusivas a las que este diario tuvo acceso.

⚠️ MAÑANA REINICIA LA TEMPORADA DE LA NBA ⚠️



¿Quieres saber cómo será el formato de competencia? ¡@soyleomontero llega con todas las respuestas!#SemanaNBA | #WholeNewGame pic.twitter.com/TQOhJRkJlU — NBA Latam (@NBALatam) July 30, 2020

Luz al final del túnel

Popovich, campeón cinco veces con Spurs, le dijo a este diario que ya no hay vuelta de página y cada individuo que haga parte de este proyecto debe ser responsable de todos los protocolos para poder mantener el espectáculo vivo, cuando las cifras de contagios en EE. UU. no paran de crecer.



“La Liga está haciendo un gran trabajo, preparó todos los escenarios y el ambiente para que todos se sientan seguros y se puedan desenvolver de la mejor forma. Queremos hacer todo lo que podamos de manera segura para energizar el país y a los amantes del baloncesto, para jugar el juego que todos amamos. El solo hecho de volver a arrancar es una victoria”, dijo el DT de 71 años.

Queremos hacer todo lo que podamos de manera segura para energizar el país y a los amantes del baloncesto.

Vogel, técnico que dirige actualmente a la gran estrella de la NBA LeBron James, afirmó que estar de nuevo en el maderamen será “terapéutico” y, a partir del deporte, se puede enviar un mensaje al mundo.



“Volver a competir será terapéutico para nosotros y para todos los amantes de este deporte, que quieren dejar de lado esta situación. Ya es suficiente con estas noticias del virus, es hora de crear ese punto de inflexión, y con la NBA podemos enviar el mensaje al mundo. Debemos ser fuertes”, comentó el DT de Lakers.

Disputados duelos

La reanudación de la NBA en la parte final de la fase regular de la temporada genera mayor presión y que el trabajo físico sea muy importante. La duda era saber si en medio de la pandemia existía un bloqueo mental en un deporte con tanto contacto entre los jugadores.



“Es un reto que no haya tanto contacto, porque siempre se da y es una parte de este juego. Puede haber variaciones en las estrategias. Pasar el balón más rápido, no tener tantas retenciones a la hora de buscar el aro, no buscar tantas faltas, esas pueden ser algunas opciones, pero por la fase en la que estamos será difícil. Esto es un tema mental que hay que trabajar bastante para todos los jugadores”, dijo Nurse, actual campeón con Raptors.

Y añadió: “La cantidad de partidos en tan corto tiempo después de una larga para puede generar un desgaste o lesiones en sus jugadores, y aquí los equipos que tengan buenas bancas y las administren bien aspirarán al título. Nuestra misión es estar frescos y retener el campeonato. Afinamos la ofensiva”.

D’Antoni fue más directo al decir que en esta fase no habrá nada diferente a una reñida batalla y el coronavirus no generará ningún cambio.



“No habrá nada diferente a lo que ya conocemos de este deporte. Antes les pido a mis jugadores dar más, la exigencia debe ser muy alta si queremos el título”, dijo el DT de Rockets, que confía en James Harden y Russell Westbrook para dar la pelea.



Antes les pido a mis jugadores dar más, la exigencia debe ser muy alta si queremos el título.

Popovich, como conocedor y filósofo del deporte, vio esta reanudación con más cautela.

“Algunos equipos confían en que están a un paso de ganar el campeonato, otros solo quieren estar en las finales. Mi objetivo es el desarrollo en este momento a futuro de mi equipo”, aseguró.



El serio candidato al título, Lakers, tuvo en su DT el peso de esta responsabilidad. “Somos el equipo número uno de la NBA en estos momentos, y es un reto interesante. Es nuevo para todos ver el desempeño contra la situación que vivimos. Queremos el título después de una larga espera y eso nos obliga a implementar nuevas estrategias”, reconoció Vogel.

Hoy vuelve la NBA con el mensaje de cómo blindar el deporte contra el coronavirus y llevar entretenimiento al mundo.



FELIPE VILLAMIZAR M.

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @FelipeVilla4

