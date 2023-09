La NBA anunció oficialmente un nuevo protocolo que regirá la participación de los jugadores más destacados de la liga durante la temporada regular. Entre las medidas más llamativas, se establece que las franquicias no podrán otorgar descanso a más de una estrella en un mismo partido.

Este nuevo protocolo entrará en vigencia a partir de la temporada 2023-24 y se aplicará de manera más rigurosa, especialmente a los jugadores considerados 'estrellas', es decir, aquellos que hayan sido parte del equipo 'All NBA' o del 'All Star' en las tres temporadas anteriores, según informó la NBA.



A menos que los equipos puedan demostrar razones legítimas para justificar la ausencia de un jugador, como problemas físicos, se requerirá que las franquicias "administren sus listas para garantizar que no más de una estrella esté ausente en el mismo partido".

Además, se exige a las franquicias que se aseguren de que las estrellas estén disponibles para todos los partidos del nuevo torneo que se transmitan en la televisión nacional.



La NBA también busca mantener un equilibrio en las ausencias de una sola estrella en los partidos, ya sean como locales o visitantes.



Una característica notable de este protocolo es que, incluso si una estrella recibe un día de descanso, se espera que esté presente en el banquillo para que sea visible para los aficionados.



Se permitirán excepciones a estas reglas en casos de lesiones, razones personales, ausencias en partidos en días consecutivos debido a la edad del jugador o lesiones graves pasadas.

